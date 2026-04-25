La finca La Isla del Jardín Botánico de Gijón abre entre multitudes: más de mil visitantes en las primeras horas de las jornadas de puertas abiertas

Un amor a primera vista. La finca de La Isla conquistó en la mañana de este sábado a los cientos de gijoneses y visitantes que aprovecharon la primera jornada de este fin de semana de puertas abiertas para conocer el nuevo espacio de 17.000 metros cuadrados que ha ganado el museo verde gijonés tras la compra realizada por el Ayuntamiento. "Es un sitio increíble. Ojalá pronto podamos entrar a la vivienda", comentó la gijonesa Adela de Paz.

La primera jornada de puertas abiertas para conocer la finca de La Isla en el Botánico, en imágenes / Marcos León

Las visitas a La Isla dieron comienzo a las diez de la mañana. Tan solo tres horas después, por la entrada del Botánico ya habían pasado más de mil visitantes para disfrutar de las citas impulsadas en estas dos jornadas enmarcadas en el 23.º aniversario del Jardín. El sol radiante y la temperatura agradable servían como aliados para los responsables del museo verde. "Ha salido un día muy bonito y notamos que la gente está encantada. Nos gusta ver esto lleno y que no se esté produciendo ninguna aglomeración que dificulte los recorridos", expresó Chus Barrientos, el responsable de actividades del Jardín Botánico.

Los gijoneses Marta Trabanco y Luis García fueron dos de los visitantes más tempraneros. "Queríamos ver todo el jardín aprovechando el buen día que hace y la jornada de puertas abiertas. El entorno de la vivienda de La Isla es una pasada y ya estamos deseando que puedan acondicionarla para que podamos conocer esa parte que todavía queda pendiente", desarrollaron Trabanco y García, que afirmaron que "seguro que esta finca ayudará a que crezcan mucho las visitas". "El Botánico siempre atrae, pero si ahora ponen guapa esta parte supondrá una importante mejora", agregaron.

Actividades para todas las edades

Durante la primera mañana de puertas abiertas, los visitantes contaron con charlas sobre el jardín y la figura de su primer propietario, Florencio Valdés, así como con un concierto de "Ensemble 4.70 y Pachi Poncela". Por la tarde, turno de "Más que jazz". Asimismo, hubo espectáculos de teatro y juegos tradicionales que encandilaron a los más pequeños.

Debido a esa variedad de propuestas, fueron muchas las familias que acudieron al completo al Botánico. "Se agradece que haya actividades tanto para los niños como para nosotros", indicaron Rebeca Álvarez y Borja Arroyabe, mientras esperaban en la cola junto a su hijo, Lucas, de 3 años, para acceder a la histórica finca de La Isla. "Había muchas ganas de ver esta zona. El Botánico es muy aprovechable y es perfecto que intenten sacarle jugo a todo lo que hay por aquí", aseveró Álvarez.

Una de las que ya estaba dentro del nuevo espacio del Botánico era Susana Martínez, integrante del grupo "Urban Sketchers Asturias", una comunidad de artistas que dibujan en distintos puntos del Principado cada semana. En esta ocasión se acercaron al Botánico y Martínez apostó por pintar con acuarela la finca de La Isla. "Están chulísimas tanto la finca como la casa. Es un gustazo poder entrar a esta zona y al haber tantos colores a nosotros nos da mucho juego", remarcó Martínez, que añadió que "siempre es un lujo venir al Botánico".

Más allá de las actividades en torno a La Isla, también estuvieron disponibles desde primera hora de la mañana la exposición "La Isla, la pieza que faltaba" y el mercadillo de la Asociación de Mujeres Artesanas D'aky, con 20 puestos.

Este domingo volverá a haber visitas guiadas de 10.00 a 12.15, de 13.30 a 17.15 y de 18.30 a 20.00 horas. Una vez finalizado este fin de semana de puertas abiertas, la próxima ocasión para visitar la finca de La Isla será el 6 y 7 de junio, en la primera edición de la Feria de Plantas en el Botánico. Durante el resto de jornadas, esta zona estará cerrada por motivos de obras y labores de acondicionamiento.