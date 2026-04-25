Gijón se prepara para disfrutar de la histórica finca de La Isla este fin de semana: "Su apertura es una gran noticia"

Ricardo Arganza y Carolina Rocco acaban de mudarse desde Madrid a Gijón para residir en una vivienda ubicada en los alrededores del Jardín Botánico Atlántico. Vivir cerca del museo verde fue uno de los grandes atractivos que les sirvieron de ayuda a la hora de elegir la zona de su nuevo hogar y este viernes aprovecharon para conocer sus diferentes espacios, con los que terminaron "maravillados". Pero antes de finalizar su recorrido por el Botánico les esperaba una última sorpresa, la exposición "La Isla, la pieza que faltaba", con la que descubrieron que este fin de semana se podrá visitar por primera vez esa finca histórica como parte integrada del Botánico.

La exposición sobre la finca La Isla en el Jardín Botánico de Gijón, en imágenes / Ángel González

La apertura al público de la finca de La Isla, que cuenta con 17.000 metros cuadrados, está enmarcada en las jornadas de puertas abiertas por el 23.º aniversario del Botánico. Esa gran novedad llegará acompañada de charlas, actuaciones musicales, así como espectáculos de teatro y juegos tradicionales para los más pequeños. También habrá un mercadillo de la Asociación Parkinson Jovellanos y otro de la Asociación de Mujeres Artesanas D'aky, cuyos 20 puestos quedaron preparados este viernes.

El aperitivo a esas dos jornadas de actividad incesante llegó este viernes con la inauguración de la muestra "La Isla, la pieza que faltaba", que cuenta con nueve paneles que resumen el origen de este espacio, cómo era Florencio Valdés, el creador de la finca, y cuáles eran sus grandes retos. "La Isla era su utopía", resume uno de los carteles que integran una exposición que llamó la atención de visitantes como Ricardo Arganza y Carolina Rocco. "Haber llegado a Gijón y que justo haya esta novedad es una gran señal. Mi padre se va a dar muchos paseos por esa finca", señaló Ricardo Arganza, que agregó que "nos interesa mucho poder conocer cómo era el espacio que a partir de ahora vamos a empezar a poder visitar".

Los preparativos

Yuri Álvarez, que acudió al Botánico este viernes junto a sus hijos, Emma y Bruno, también se acercó a los paneles para comprender la importancia que tiene para la ciudad ganar este espacio en el recorrido del Botánico. "Cuanto más espacio haya, mejor será para todos los que solemos venir", indicó Álvarez, que reivindicó que "está bien pensada la exposición para poder saber cómo nació un espacio que es histórico y que hasta ahora no habíamos podido conocer".

A escasos metros de la muestra, las integrantes de la Asociación de Mujeres Artesanas D'aky colocaron las prendas y piezas que ofrecerán en los 20 puestos con los que cuenta su mercadillo. "Este es un sitio precioso en el que nos encanta poder estar. Esperamos que sea un fin de semana con muchísimo público", comentó Pilar Sánchez, la presidenta de la entidad.

Dos de las artesanas que han querido participar en esta ocasión han sido Azucena García y María Jesús González, quienes reconocieron que "intentaremos escaparnos en algún momento para poder visitar la finca de La Isla; va a ser estupendo poder verla". "Es una gran noticia su apertura. Era una pena que fuese algo privado y nos apetece conocer su historia", apuntaron estas profesionales.

Las visitas a La Isla se llevarán a cabo de 10.00 a 12.15, de 13.30 a 17.15 y de 18.30 a 20.00 horas. Entre otras actividades, habrá charlas sobre el jardín y la figura de su primer propietario tanto el sábado como el domingo a las 17.00 horas. En el apartado musical, este sábado a las 13.30 horas arrancará un concierto de "Ensemble 4.70 y Pachi Poncela", y a las 18.30 horas será el turno de "Lithos". El domingo, a las 13.30 horas, tocará "Más que jazz".

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Tras este fin de semana, la siguiente ocasión en la que se podrá visitar este espacio de 17.000 metros cuadrados que adquirió el Ayuntamiento por 1,9 millones a los herederos del empresario Florencio Valdés será el 6 y 7 de junio, en la primera edición de la Feria de Plantas en el Botánico.