Gijón tendrá universidad privada: luz verde a que la Europea abra en La Pecuaria

Gijón tendrá universidad privada. El gobierno de Asturias ha rematado ya la tramitación para la implantación de la Universidad Europea en el nuevo parque empresarial de La Pecuaria y, salvo problemas de última hora, le dará su visto bueno en la reunión del Consejo de Gobierno prevista para el próximo lunes. Una autorización que llega solos unos meses después de que el mismo Consejo de Gobierno diera luz verde a los proyectos de la Universidad Nebrija, en Avilés, y de la Universidad Alfonso X El Sabio, en Oviedo. La intención de la Europea es abrir como centro adscrito en el curso 2027-2028.

La obligada aprobación por parte del gobierno de Asturias era especialmente esperada en el despacho de la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, quien ha reivindicado siempre este proyecto por su gran impacto económico para la ciudad en cuanto a la envergadura de la inversión que conlleva y el empleo que va a generar. Unos 25 millones de desembolso inicial en obras y equipamientos, que pueden aumentar hasta 33 a los largo de sus primeros cuatro años de funcionamiento. Y unos 400 empleos, la mayoría de personal de alta cualificación. Tampoco es baladí para el actual equipo de gobierno la capacidad que esta iniciativa tenga para atraer y consolidar talento joven en Gijón. Una de las prioridades de su estratégia política de cara a fijar el futuro de la ciudad.

La propuesta de la Europea para Gijón, que supone su desembarco en el Norte de España, conlleva desarrollar más de 7.000 metros cuadrados de instalaciones en un campus pensado para unos 3.200 alumnos. Un campus con aulas pero también con jardines , áreas de estancia y zonas de restauración. Y con laboratorios y espacios de prácticas tan importantes como un hospital de simulación. Su plan para Gijón pasa por impartir varias titulaciones en áreas relacionadas con la salud, la empresa y STEAM (acrónimo que engloba las ramas de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas).

Un desembarco en dos fases

La Universidad Europea arrancará en Gijón como centro adscrito al que la institución académica tiene en Madrid pero con la intención de pasar, en una segunda fase, a ser una universidad con entidad propia. De hecho esa era la idea inicial con la que se empezó a trabajar y sobre la que se dio un giro en noviembre del año pasado. Sin abandonar la tramitación para abrir la Universidad Europea de Asturias, pero para agilizar trámites y poder abrir en el plazo previsto, se presentó al Principado la propuesta de abrir como centro adscrito. Eso es lo que ahora se aprueba.

El primer inquilino de La Pecuaria

Otro de los valores de la Europea para Gijón es que será la primera empresa que de vida a la recién inaugurada primera fase del parque empresarial de La Pecuaria, en el corazón de la Milla del Conocimiento "Margarita Salas". A través de la sociedad Proyectos Educativos Astur, presentaron oferta a la primera finca que el Ayuntamiento puso en venta de esa ampliación del Parque Científico y Tecnológico. La compra de los 10.000 metros cuadrados se adjudicó en febrero del año pasado en 3,2 millones. En concreto, en 3.267.000 euros (IVA incluido). Y será ahora cuando el Ayuntamiento pueda cobrar ya que una de las condiciones de la venta es que se formalizaría un mes después del final de las obras de urbanización. Obras que fueron inauguradas el pasado día 14.

La llegada de la Europea a Gijón no ha estado exenta de polémica a partir del rechazo de organizaciones políticas y entidades sociales que consideran que supone un ataque a la universidad pública. Un rechazo que también sufrieron las propuestas de Avilés y Oviedo y que generó un conflicto entre los socios del gobierno de Asturias. En el caso de Gijón, la ubicación de la Europea en la Milla del Conocimiento hace que vaya a compartir ese espacio –motor económico y de conocimiento de la ciudad– tanto con la Universidad de Oviedo como con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).