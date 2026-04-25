El IES Universidad Laboral de Gijón triunfa en Madrid: las alumnas de Griego logran el segundo puesto en una gymkhana mitológica

Gran logro para el IES Universidad Laboral. Las alumnas de la asignatura de Griego I han obtenido el segundo puesto en la XV Gymkhana Mitológica, celebrada en el parque de El Retiro en el marco de la iniciativa "Madrid, Capital del Mito".

"Estas auténticas especialistas en Aquiles han superado a 60 de los 62 equipos de toda España que participaron en el reto", reivindican desde el instituto gijonés, que saca matrícula de honor en mitología.