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El IES Universidad Laboral de Gijón triunfa en Madrid: las alumnas de Griego logran el segundo puesto en una gymkhana mitológica

La jornada tuvo lugar en el parque de El Retiro y participaron 62 equipos

La expedición del IES Universidad Laboral, en Madrid.

La expedición del IES Universidad Laboral, en Madrid. / LNE

Sergio García

Gran logro para el IES Universidad Laboral. Las alumnas de la asignatura de Griego I han obtenido el segundo puesto en la XV Gymkhana Mitológica, celebrada en el parque de El Retiro en el marco de la iniciativa "Madrid, Capital del Mito".

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"Estas auténticas especialistas en Aquiles han superado a 60 de los 62 equipos de toda España que participaron en el reto", reivindican desde el instituto gijonés, que saca matrícula de honor en mitología.

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