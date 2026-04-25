Pescados y mariscos sin parangón en Ataulfo
En el restaurante destaca la calidad del género, fresco y del Cantábrico, "como tiene que ser"
A.A.
Cualquier amante de los pescados y mariscos sabe que Casa Ataulfo es parada obligatoria. La sidrería, situada en la céntrica Calle Cabrales, en Gijón, es conocida por la calidad de su género. Allí se saborean pescados y mariscos frescos, del Cantábrico, "como tienen que ser".
Este fin de semana se podrán degustar, además de los productos más conocidos del establecimiento, santiaguinos. De este marisco de verdadero sabor, concentrado al máximo en su caparazón, se saborea todo: desde la cola a la cabeza. Una auténtica delicia.
Como maridaje, lo cierto es que Casa Ataulfo no se entendería sin la sidra. JR de etiqueta verde y Sed de PKDO DOP se escancian en el restaurante y complementan perfectamente todos los platos que se sirven en Ataulfo.
Por otro lado, el pasado jueves Casa Ataulfo recibió un rodaballo como ningún otro se recuerda en el restaurante. Pesó 17,5 kilos y desató la sorpresa y curiosidad de todos los comensales. Hasta ahora, tan solo se habían visto en Ataulfo ejemplares, como máximo, de 13 kilos. Los más rápidos podrán llegar a degustarlo, aunque lo más previsible es que "vuele" y se termine pronto.
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