Los barrios y parroquias de Gijón preparan la folixa: medio centenar de fiestas programadas este año que arrancarán el próximo fin de semana
Santurio y Cenero marcan el inicio de las celebraciones, que se prolongan hasta el mes de noviembre
La folixa pide paso en Gijón. Decenas de festejos tendrán lugar en barrios y parroquias en un calendario cargado de citas al que aún podía sumarse alguna más. Habrá fiestas clásicas, otras con un recorrido menor en el tiempo. Hasta finales de año llegará el espíritu festivo, "inaugurado" este viernes con el acto impulsado por la federación "Vive lo que sentimos" en la que, además, se pusieron sobre la mesa aspectos organizativos y novedades en torno a los horarios, entre otras cosas.
La ciudad no tardará mucho en irse de fiesta tras este pistoletazo a la temporada. De hecho, ayer la parroquia de Santurio ya comenzó a festejar San Jorge con varias actividades. Perchera vibrará del 30 de abril al 3 de mayo con su ya tradicional "Perchera Suena", donde la música será protagonista. Del 1 al 3 de mayo se celebrarán las fiestas del Santo Cristo de la Abadía de Cenero y, del 22 al 25, las del Fumeru en El Llano. A finales de mes, turno para el Corpus en Montiana y para que La Providencia se rinda a su Virgen. Del 30 de mayo al 1 de junio, además, será la III Fiesta vecinal organizada por la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV).
El calendario de fiestas de los barrios y parroquias de Gijón en 2026El calendario de fiestas de los barrios y parroquias de Gijón en 2026
Junio vendrá cargado. La agenda contempla celebraciones en Laviada, Nuevo Roces, El Natahoyo, Viesques, El Polígono o Jove. El Corpus Cristi de Cabueñes irá del 12 al 14 y San Xuan, en Mareo, del 19 al 13. Tras recuperarlas en 2025, La Calzada volverá a pasarlo en grande por San Juan del 19 al 24 de junio. También se volcarán con San Juan en Tremañes, El Muselín y Contrueces. Ya en las postrimerías de junio, Castiello de Bernueces honrará a San Pedro, del 26 al 29.
En julio la cosa también andará movida. Las romerías arrancarán en Porceyo, del 3 al 5 de julio, con Santa Isabel. Luego vendrán las fiestas del Carmen en Llantones, las de la Virgen del Carmen y la Virgen de los Milagros en Rioseco en Caldones, la bajada de carrilanas en Portuarios, el Carmen en Somió, Santa Ana en Granda... En Ceares convivirán la fiesta de Santiago, que retorna tras su ausencia, y la romería de Ciares. La asociación vecinal "La Cruz" organiza la primera celebración, "Esto Ye Ciares" la segunda. Del 1 al 3 de agosto serán las fiestas de San Vicente de Paúl. Del 7 al 9, San Salvador en Deva, San Julián en Roces y Santa Juliana en Batiao. Será un mes muy folixero, con festejos en La Providencia y Fano por San Lorenzo, en Fontaciera por San Roque o en Vega por San Bartolomé. Contrueces vivirá su fiesta del 21 al 24. El Día del Club en Cenero, del 28 al 30.
En septiembre hay opciones. La Guía celebrará del 4 al 9 y Serín y La Camocha conmemorarán a Nuestra Señora de Covadonga. El Coto se unirá para festejar San Nicolás del 11 al 13, fechas que coinciden con las fiestas populares de Moreda. Del 18 al 20 serán las de la Virgen de la Soledad en Pescadores. Del 25 al 27, Castiello y Pumarín se volcarán con San Miguel. En octubre tendrá lugar la celebración del Rosario en Tremañes y el Samaín en El Llano. Los callos vuelven a la mesa en noviembre en Llantones y Santa Bárbara pondrá el broche festivo en unos días aún por determinar.
El verano concentra la folixa
Mayo. Del 1 al 3 serán las fiestas del Santo Cristo de la Abadía de Cenero y, del 22 al 25, las del Fumeru en El Llano. También festejarán Montiana y La Providencia y comenzará, el día 30, la III Fiesta vecinal de la FAV.
Junio. Celebraciones en Laviada, Nuevo Roces o El Natahoyo. Habrá también San Juan en La Calzada, Contrueces, Tremañes, El Muselín y Mareo y San Pedro en Castiello.
Julio. Porceyo festejará Santa Isabel del 3 al 5, Ceares tendrá doble fiesta y, asimismo, habrá folixa en Llantones, Caldones, Somió, Granda o Portuarios.
Agosto. San Salvador en Deva, San Julián en Roces, Santa Juliana en Batiao... San Lorenzo será en Fano del 8 al 10, en La Providencia 8 y 19.
Septiembre. Habrá opciones como Serín, La Camocha, El Coto, Moreda o Pescadores.
Octubre. Fiestas del Rosario en Tremañes, días 10 y 11. El Samaín en El Llano empezará el 30.
Noviembre. Fiesta de los callos en Llantones del 6 al 8.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena: el marido fallece y logran salvar la vida de la mujer
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Dificultades económicas y graves problemas de salud: el drama del matrimonio que apareció tiroteado en la cama de su chalé de Columbiello (Lena)
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- ¡Equí nun cabe más ganao!': Rodrigo Cuevas convierte el arranque de la gira 'La Belleza' en un xiringüelu apoteósico, regado de sidra y lleno de lentejuelas
- Sale un salmón en el Sella... pero acaba decomisado en Cangas de Onís: un campanu inválido
- El Imperio de 'Star Wars' toma Gijón: más de 500 figurantes, provenientes de todo el mundo, participarán en un desfile destinado a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil