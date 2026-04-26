Los barrios y parroquias de Gijón preparan la folixa: medio centenar de fiestas programadas este año que arrancarán el próximo fin de semana

La folixa pide paso en Gijón. Decenas de festejos tendrán lugar en barrios y parroquias en un calendario cargado de citas al que aún podía sumarse alguna más. Habrá fiestas clásicas, otras con un recorrido menor en el tiempo. Hasta finales de año llegará el espíritu festivo, "inaugurado" este viernes con el acto impulsado por la federación "Vive lo que sentimos" en la que, además, se pusieron sobre la mesa aspectos organizativos y novedades en torno a los horarios, entre otras cosas.

La ciudad no tardará mucho en irse de fiesta tras este pistoletazo a la temporada. De hecho, ayer la parroquia de Santurio ya comenzó a festejar San Jorge con varias actividades. Perchera vibrará del 30 de abril al 3 de mayo con su ya tradicional "Perchera Suena", donde la música será protagonista. Del 1 al 3 de mayo se celebrarán las fiestas del Santo Cristo de la Abadía de Cenero y, del 22 al 25, las del Fumeru en El Llano. A finales de mes, turno para el Corpus en Montiana y para que La Providencia se rinda a su Virgen. Del 30 de mayo al 1 de junio, además, será la III Fiesta vecinal organizada por la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV).

El calendario de fiestas de los barrios y parroquias de Gijón en 2026 El calendario de fiestas de los barrios y parroquias de Gijón en 2026

Junio vendrá cargado. La agenda contempla celebraciones en Laviada, Nuevo Roces, El Natahoyo, Viesques, El Polígono o Jove. El Corpus Cristi de Cabueñes irá del 12 al 14 y San Xuan, en Mareo, del 19 al 13. Tras recuperarlas en 2025, La Calzada volverá a pasarlo en grande por San Juan del 19 al 24 de junio. También se volcarán con San Juan en Tremañes, El Muselín y Contrueces. Ya en las postrimerías de junio, Castiello de Bernueces honrará a San Pedro, del 26 al 29.

En julio la cosa también andará movida. Las romerías arrancarán en Porceyo, del 3 al 5 de julio, con Santa Isabel. Luego vendrán las fiestas del Carmen en Llantones, las de la Virgen del Carmen y la Virgen de los Milagros en Rioseco en Caldones, la bajada de carrilanas en Portuarios, el Carmen en Somió, Santa Ana en Granda... En Ceares convivirán la fiesta de Santiago, que retorna tras su ausencia, y la romería de Ciares. La asociación vecinal "La Cruz" organiza la primera celebración, "Esto Ye Ciares" la segunda. Del 1 al 3 de agosto serán las fiestas de San Vicente de Paúl. Del 7 al 9, San Salvador en Deva, San Julián en Roces y Santa Juliana en Batiao. Será un mes muy folixero, con festejos en La Providencia y Fano por San Lorenzo, en Fontaciera por San Roque o en Vega por San Bartolomé. Contrueces vivirá su fiesta del 21 al 24. El Día del Club en Cenero, del 28 al 30.

En septiembre hay opciones. La Guía celebrará del 4 al 9 y Serín y La Camocha conmemorarán a Nuestra Señora de Covadonga. El Coto se unirá para festejar San Nicolás del 11 al 13, fechas que coinciden con las fiestas populares de Moreda. Del 18 al 20 serán las de la Virgen de la Soledad en Pescadores. Del 25 al 27, Castiello y Pumarín se volcarán con San Miguel. En octubre tendrá lugar la celebración del Rosario en Tremañes y el Samaín en El Llano. Los callos vuelven a la mesa en noviembre en Llantones y Santa Bárbara pondrá el broche festivo en unos días aún por determinar.