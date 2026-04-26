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Decenas de personas se citan el Náutico para hacer taichí

Exhibición de taichí en el Náutico.

Exhibición de taichí en el Náutico. / LNE

Alrededor de setenta personas se dieron cita ayer por la mañana en los Jardines del Náutico para realizar una exhibición de taichí liderados por Juan Carlos Santos, su maestro en esta disciplina.

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