Así funciona la única "biblioteca médica" de Asturias, con 6.000 libros para pacientes: "Los de detectives y la novela negra son los que más tiran"

La gijonesa Estefanía Blázquez ingresó la pasada semana en el Hospital de Cabueñes a causa de una pancreatitis. Para amenizar el tiempo que iba a pasar en la habitación del complejo sanitario gijonés, hasta recibir el alta, optó por acudir con "El símbolo perdido", la novela de Dan Brown que eligió para leer en la cama que le asignaron. Sin embargo, Blázquez recibió una gran sorpresa poco más tarde de llegar a su habitación, al conocer de la mano de los profesionales de Cabueñes que el hospital cuenta con servicio de biblioteca para pacientes.

A esta paciente, al igual que a otros muchos de los que ingresan en Cabueñes, le llamó la atención tener la posibilidad de leer en el hospital como en cualquier otra de las bibliotecas de la red de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad de Gijón.

Una gran ayuda

"Cuando vienes aquí, muchas veces vienes sin saber cuántos días vas a tener que estar. Por lo tanto, cualquier tipo de ayuda para despejar la mente se agradece mucho", señala Blázquez, quien ha recibido dos libros de la mano de Ángel Mones, uno de los dos bibliotecarios de Cabueñes.

Su compañera en este servicio del hospital gijonés es María Luz Carrelo, quien lleva a cabo estas labores desde 1990. De aquella, la biblioteca médica ya acumulaba más de dos décadas de actividad. Concretamente, fue en 1972 cuando tuvieron lugar sus inicios y en 1991 cuando se creó la biblioteca de pacientes a raíz del convenio entre la Fundación de Cultura y el Hospital de Cabueñes.

Las dos eran independientes en cuanto a espacio, personal y recursos bibliográficos. Sin embargo, eso cambió en octubre de 2018, fecha en la que la dirección del centro decidió unificar en un solo espacio físico ubicado en la planta 0 ambas bibliotecas.

EN IMÁGENES: Así funciona la biblioteca del hospital de Cabueñes /

De lunes a viernes

Desde entonces, este servicio del Hospital de Cabueñes pasó a denominarse biblioteca de pacientes y de profesionales. Esa unificación permitió una puesta al día de las colecciones y una mejora en cuanto al horario de atención al público, que es de 8.30 a 14.30 horas, de lunes a viernes.

Ángel Mones y María Luz Carrelo explican que esta biblioteca fue pionera. En la actualidad, ningún otro hospital de Asturias cuenta con biblioteca de pacientes. Según estos profesionales, constituye "un referente a nivel nacional, ya que el convenio con el Ayuntamiento funciona muy bien y la gerencia apuesta por darnos un personal y un espacio adecuados".

La función de esta biblioteca, tal y como indica su nomenclatura, está dividida en los préstamos de libros para pacientes y en la administración de escritos científicos o literarios para sanitarios y estudiantes.

En la actualidad, el espacio físico de la biblioteca está cerrado por unas obras que finalizarán en las próximas semanas. Esas tareas servirán para ubicar el hospital de día en un espacio en el que almacenaban libros. "Estamos encantados porque no nos va a dificultar nada ese cambio", afirman Mones y Carrelo, que están deseando recuperar la normalidad.

Los géneros más solicitados

Mientras tanto, los bibliotecarios continúan encargándose de llevar a las habitaciones los libros que solicitan los pacientes. Para decidir qué obras quieren leer cuentan con un código QR que les facilitan las enfermeras. Cada usuario tiene la posibilidad de seleccionar dos libros y el tiempo de préstamo es de 15 días prorrogables. "Es algo diferencial", celebran Mones y Carrelo, quienes aseguran que "los libros de detectives y de novela negra son los que más les tiran".

En total, la biblioteca del Hospital de Cabueñes cuenta con en torno a 6.000 libros para pacientes. Todos ellos son cedidos por la Fundación de Cultura y este servicio funciona con el mismo programa de préstamo que el resto de las bibliotecas municipales.

Los últimos datos con los que cuentan en el centro sanitario para valorar el impacto de la biblioteca son los de las estadísticas de 2025. La cifra de préstamos de libros a pacientes alcanzó los 421. En cuanto al servicio a usuarios hubo 349 consultas atendidas y 45 búsquedas bibliográficas realizadas. Además, los encargados de la biblioteca ofrecieron 25 sesiones formativas grupales y 22 sesiones de formación individual.

Esas opciones que permite la biblioteca también las agradecen numerosos profesionales sanitarios del complejo, como la enfermera del servicio de Traumatología Lucía García. "En los últimos años hemos notado una evolución grande tanto en lo que se refiere a los préstamos para pacientes como en las ayudas para realizar búsquedas bibliográficas de carácter científico para los profesionales. Gracias a ellos, accedemos a artículos a los que sería imposible tener acceso y eso nos sirve de guía a la hora de trabajar", desarrolla García, quien acumula una década trabajando en Cabueñes.

Cuando los libros salvan vidas

Precisamente, la bibliotecaria María Luz Carrelo asegura que "los mejores momentos que he vivido desde que estoy aquí se han producido cuando los médicos que me habían pedido una búsqueda bibliográfica vinieron diciéndome que habían podido salvar la vida de algún paciente gracias a esa información". "Saber eso satisface muchísimo", abunda Carrelo, una administrativa que celebra poder trabajar en una biblioteca. "Soy una apasionada de los libros y la investigación. Este es un trabajo apasionante", argumenta.

Uno de los grandes retos a los que supo adaptarse con el paso de los años esta biblioteca fue la digitalización. En la actualidad, la mayor parte del trabajo de Mones y Carrelo se centra en esas búsquedas a través de la red.

Además, hace apenas tres semanas han puesto en marcha una novedad que está resultando un "enorme éxito". Se trata de un club de lectura de literatura científica en salud que facilita a los profesionales a analizar con inteligencia artificial los títulos de sus artículos científicos. El nombre de la herramienta es "Títulocientífico". "Lo puede usar cualquier persona de forma gratuita. Están empezando a darle un gran uso desde diferentes partes del mundo y están encantados", destaca Mones.

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A la espera de volver a contar con su espacio físico, la biblioteca es un servicio clave para un hospital que cuida y fomenta la lectura. "Estamos encantados con los resultados que tenemos. Los sanitarios cada vez demandan más innovación y vemos muchas ganas de publicar estudios", culminan Mones y Carrelo.