Gijón conoce las claves del eclipse de la mano de expertos

Mientras la cuenta atrás sigue disminuyendo hasta la llegada del 12 de agosto de 2026, Gijón disfrutó ayer del segundo día de las II Jornadas "Gijón Sol y Eclipses", cuya actividad se desarrolla en la Escuela de Marina Civil hasta hoy. Uno de los principales protagonistas de la jornada de ayer fue el director del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, Francisco Javier de Cos, quien ofreció por la tarde la conferencia "La luna. Del eclipse a la nueva frontera".

No obstante, el programa de estas jornadas contó con otros atractivos desde por la mañana. A las 10.00 horas se llevó a cabo la apertura de la exposición de carteles y paneles informativos, al tiempo que daban comienzo las visitas al planetario. El éxito obtenido a lo largo del viernes se replicó ayer.

La primera de las charlas la protagonizó la secretaria en la Junta del Gobierno del Colegio de Ópticos de Asturias, María Isabel Noriega Blanco, cuya ponencia llevaba por lema "¡Ojo al eclipse! El eclipse total y la salud ocular". Durante toda la mañana continuaron las visitas al planetario y fueron muchos los gijoneses y turistas que se acercaron para disfruar de la exposición de paneles y carteles informativos. Asimismo, se realizó una observación solar con telescopios en la explanada de la Escuela de Marina.

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Ya por la tarde, antes de la charla de Francisco Javier de Cos fue el turno de la de Alejandro Cardesín Moinelo, trabajador de la Agencia Espacial Europea, ingeniero aeroespacial, científico planetario y responsable de operaciones científicas de la misión Mars Express. En esta ocasión, Cardesín ofreció una conferencia que llevó por título "Eclipses de otros mundos". Hoy habrá actividades de 10.00 a 13.30 horas.