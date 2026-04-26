Iván Álvarez Raja reprocha la falta de "diligencia" del PSOE para esclarecer el presunto caso de acoso sexual en Gijón del que se le acusa

Cumplidos dos meses desde que la denuncia de una afiliada del PSOE de Gijón motivase la suspensión de militancia y el despido como asesor del grupo municipal del exconcejal Iván Álvarez Raja, integrante hasta entonces de la ejecutiva local que lidera Monchu García, desde la sede central de los socialistas en Ferraz todavía no le han dado traslado al afectado ni quién le denuncia ni los cargos que se le atribuyen. Esta situación de "evidente indefensión" ha motivado que el ahora investigado haya remitido un duro recurso a la comisión federal de Ética y Garantías –al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA– acusando al partido de "violar sus derechos fundamentales" y de incumplir el propio protocolo de acoso al entender falta una "motivación especialmente reforzada y razonada" ante una medida "de notable intensidad que afecta directamente a la participación del afiliado en la vida orgánica del partido".

El documento, de ocho páginas y con amplios razonamientos jurídicos, también se ha remitido a la Federación Socialista Asturias (FSA) y a la agrupación socialista de Gijón. En este envío, además, se incluye una reflexión de lo ocurrido en estos dos meses por parte del interesado. Un proceso que "está teniendo graves consecuencias sobre mi vida, mi salud y hasta mi actividad laboral", detalla Álvarez Raja, que también ha puesto en manos de sus abogados el despido de su puesto de trabajo en el grupo municipal. Reflexiona el militante socialista que en este tiempo ha "cumplido a rajatabla" la petición de confidencialidad sobre el proceso abierto, pero aprovecha para denunciar que, "de manera coordinada", ha habido personas, "no sé si de esta agrupación o ajenas a la organización", que han arrastrado mi nombre por los medios de comunicación y redes sociales en una suerte de juicio paralelo sumarísimo".

Un modo de proceder que a ojos de Álvarez Raja "parece más un ajuste de cuentas, una venganza o una operación política de fuego amigo, más bien de personas que tienen algún tipo de interés que el tiempo nos dirá con qué motivo y objetivo operan de manera impune".

Rumores y acusaciones en redes sociales meses antes

Iván Álvarez Raja fue a suspendido cautelarmente como militante a finales del pasado mes de febrero. También desde Ferraz se dio traslado del procedimiento en curso a la ejecutiva local. Esa notificación no cogía de sorpresa a la Casa del Pueblo de la calle La Argandona, toda vez que meses antes habían tenido conocimiento de una serie de acusaciones que una militante realizaba a través de las redes sociales. Al tener constancia de la gravedad de sus insinuaciones –repetidas en el tiempo a través de distintas plataformas– la dirección local del partido se interesó por ello y la citó para preguntarle su versión y explicarle los pasos a seguir en caso de que tuviese conocimiento o hubiese sido víctima de un caso de acoso. Tal y como publicó entonces este periódico, esta militante, que ya movió su afiliación a otra agrupación socialista fuera de Asturias, declinó adoptar cualquier medida al respecto.

Iván Álvarez Raja, primero porla derecha, en un acto del PSOE de Gijón . / Ángel González

La siguiente comunicación que recibieron en la Casa del Pueblo ya fue la orden de suspensión de militancia de Álvarez Raja, que de inmediato fue apartado de sus responsabilidades como miembro de la ejecutiva y como trabajador del grupo municipal. Ahora, de forma pormenorizada, ha recurrido esas medidas amparándose en la "indefensión" y que el partido no está llevando a cabo una actuación con garantías ni celeridad para resolver su situación. En concreto, alega el socialista que la notificación recibida "no describe las conductas concretas" que se le atribuyen. Tampoco se precisa la fecha o periodo temporal en el que ocurrieron esos supuestos hechos, "ni se identifica el contexto en el que se produjeron ni se puede conocer mínimamente la naturaleza de la conducta imputada". "Ni siquiera se conoce quién denuncia, no habiendo mayor indefensión que una denuncia anónima", refleja el documento.

Entiende el recurrente que, para llevar a cabo una medida cautelar de esas características, "exigiría una motivación reforzada". "La mera referencia a la existencia de una denuncia no constituye motivación suficiente para la adopción de una medida de tal gravedad", defiende Álvarez Raja en su escrito a Ferraz. En la misma línea, analiza el afectado el Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual del PSOE, llegando a la conclusión de que en su caso no se han cumplido los criterios de "confidencialidad, investigación diligente y el respeto a los derechos de todas las partes implicadas".

Contraria al marco legal

Insiste en sus alegaciones en que "la falta absoluta de concreción de los hechos imputados genera una situación de indefensión material que impide al recurrente ejercer adecuadamente sus derechos como afiliado y participar en la vida interna del partido", donde ha Álvarez Raja ha recibido muestras públicas de apoyo como el de la exedil Teresa Ordiz esta misma semana en un acto en la Casa del Pueblo. Entiende el político socialista que "la resolución recurrida debe considerarse contraria al marco legal que recurre el funcionamiento democrático de los partidos políticos".

En definitiva, Álvarez Raja reclama que se estime su recurso y, en consecuencia, se "revoque la suspensión cautelar de militancia" y se "restituya al recurrente en el pleno ejercicio de sus derechos como afiliado". En caso de que no prospere su petición, de forma subsidiaria, insta al PSOE a que se le facilite la información suficiente sobre los hechos investigados, que se le permita el acceso al expediente disciplinario y un plazo para "formular alegaciones y proponer prueba". Álvarez Raja, que sigue a la espera de avances dos meses después, prepara también acciones penales por este proceso.