El Jardín Botánico de Gijón pone el broche de oro a un fin de semana "histórico" con 7.500 visitantes: "Estamos muy agradecidos"
Las jornadas de puertas abiertas, con la finca de La Isla como gran aliciente, resultaron un éxito: "Los espectáculos estuvieron llenos"
El Jardín Botánico Atlántico recibió este domingo un nuevo aluvión de visitantes que quisieron aprovechar las jornadas de puertas abiertas para disfrutar de, entre otros alicientes, la inauguración de la finca de La Isla como parte integrada del recorrido del museo verde. Cerca de 4.000 personas se acercaron al Botánico para poner el broche de oro a un fin de semana "histórico" que reunió a 7.500 visitantes entre sábado y domingo.
Como ya ocurrió en la primera de las dos jornadas de puertas abiertas para conmemorar el 23.º aniversario del Botánico, a lo largo de la mañana de este domingo se llegaron a generar colas para acceder a su interior. Muchos de los visitantes resaltaban que su gran objetivo era entrar por primera vez a la finca de La Isla, que se podrá visitar de nuevo los días 6 y 7 de junio, en la Feria de Plantas.
Para ello, hubo visitas libres con aforo controlado y visitas guiadas especiales, así como rutas teatralizadas por la finca de La Isla y su entorno.
Visita de la Alcaldesa
Más allá de las actividades relacionadas con la gran novedad del Botánico, también estuvieron activos los 20 puestos del mercadillo de la Asociación de Mujeres Artesanas D’aky y el de la Asociación Parkinson Jovellanos, por los que pasó la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.
En el apartado musical, hubo un concierto de "Más que Jazz" en la pradera de La Isla, mientras que el grupo "Encadenados" se encargó de protagonizar una lectura poética con obras de la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda.
Con todos esos atractivos, el Jardín Botánico Atlántico consiguió que por sus accesos entraran cientos de gijoneses y visitantes durante toda la jornada. "Hemos visto a muchísima gente desde primera hora del sábado. Creemos que todos han marchado contentos, ya que los espectáculos estuvieron llenos. Hemos hecho un gran esfuerzo y ha tenido su recompensa. Estamos muy agradecidos", aseguró el responsable de actividades del Botánico, Chus Barrientos.
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