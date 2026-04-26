Las jornadas "Sol y Eclipses" de Gijón dejan un balance "fantástico": más de 2.000 personas participaron en las actividades organizadas en Marina Civil

La segunda edición de las Jornadas "Gijón Sol y Eclipses" han dejado un balance "fantástico". Así lo confirmaron este domingo los organizadores de esta cita que reunió a lo largo del fin de semana en la Escuela de Marina Civil a más de 2.000 personas que quisieron conocer las claves del eclipse total de Sol que se producirá el 12 de agosto, una fecha en la que la ciudad recibirá un aluvión de visitantes por su espléndida ubicación.

El cierre de las Jornadas "Gijón Sol y Eclipses", en imágenes / Marcos León

A pesar de que este domingo no se pudo realizar la observación solar con telescopios a causa del cielo encapotado, fueron muchas las familias y grupos de amigos que se acercaron a las instalaciones de la Escuela de Marina Civil para disfrutar de las visitas al planetario y a la exposición sobre el eclipse. En total, desde el viernes hasta el domingo pasaron 720 personas por el planetario.

Para la mayoría de los presentes este domingo, el acceso al planetario resultaba una experiencia novedosa. Ese era el caso de David Yáñez y de su hijo, Darío, de tan solo 4 años. "Al enterarnos de que nos facilitaban información sobre el eclipse que va a haber este verano quisimos aprovechar. El niño ha salido encantado, no paraba de preguntar", desarrolló David Yáñez, un vecino de Nuevo Gijón que agradeció la iniciativa. "Está genial para poder aprender sobre el sol, pero también sobre todo lo que es la astronomía", completó.

Información didáctica

De acuerdo con sus palabras se mostraron los ovetenses Juan Manuel Avello y Cristina Cabeza, que llegaron a Marina Civil junto a su pequeña, María. "Nos ha parecido que ofrecen una información muy didáctica que resulta importante para tener conocimientos sobre algo que va a ocurrir en apenas unos meses. Después de aprender esto, ya solo falta poder cuadrar ese día para que podamos disfrutar juntos el eclipse", indicaron.

El concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, el forista Jorge González-Palacios, se mostró "muy satisfecho" con el resultado obtenido con estas jornadas, en las que hubo espacio para exposiciones, charlas, visitas al planetario y observación solar. "Nuestro objetivo es la divulgación y gracias al trabajo de estos días, coordinado con otras instituciones, hemos logrado una gran difusión mediática, también a nivel nacional, y con ello lanzar nuestros mensajes sobre salud ocular y sobre el conocimiento del sol", expresó González-Palacios.

De cara a esta semana, el edil recordó que los días 29 y 30 "son los días de eclipse gemelo y es importante aprovecharlo". En ese sentido, invitó a la ciudadanía, "sobre todo en la zona rural", a comprobar si ve el sol desde el punto en el que quiera ver el eclipse.

Tras estas jornadas, el Ayuntamiento continuará insistiendo en la divulgación del eclipse tanto en las aulas como hacia la ciudadanía en general. "Seguiremos trabajando con responsabilidad, con antelación. La comisión nacional del eclipse nos ha puesto de ejemplo y ello nos anima a seguir trabajando en esta dirección", aseveró González-Palacios.

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Los componentes de la Sociedad Asturiana Omega, del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, de la Universidad de Oviedo también pusieron una "muy buena nota" a unas jornadas que ponen de manifiesto el interés que genera en Gijón el inminente eclipse solar.