Marcelo Chorny, de Gijón a Madrid para completar el maratón tras superar un cáncer de laringe: "Ha sido una experiencia única"
El exjugador de rugby consigue cruzar la meta y logra recaudar "en torno a 2.300 euros" para la Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello: "Me siento muy feliz"
Unas molestias que comenzó a sentir en la rodilla hace un mes llegaron a poner en peligro el desafío solidario que se había marcado Marcelo Chorny. Sin embargo, el exjugador y entrenador del Gijón Rugby logró completar este domingo el maratón de Madrid, tan solo unos meses después de recibir el alta médica por el cáncer de laringe que le detectaron en 2019. "Ha sido una experiencia única. Fue muy duro, pero me siento muy feliz", expresó Chorny desde la capital unos minutos más tarde de llegar a la meta.
De los 42 kilómetros del maratón, los más complicados para Chorny fueron los doce últimos. "Sentía mucho dolor en la rodilla y decidí hacer el resto andando. Sabía que con 58 años y con la laringectomía iba a ser complicado, pero lo logramos", comentó Chorny.
Más allá de su reto personal, completar esta carrera y la preparación previa le ha servido para llevar a cabo un desafío solidario para la Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Cabeza y Cuello (APC). "Hemos conseguido recaudar unos 2.300 euros", asegura Chorny, que resaltó que "para mí era muy importante poder darle visibilidad a esta asociación y a la enfermedad".
Chorny regresará a Gijón con sus dos grandes retos cumplidos, el de cruzar la meta en Madrid y el de recaudar fondos. En la villa de Jovellanos continuará ahora con su rutina como entrenador el equipo sénior de rugby de Gijón. Para los entrenamientos utiliza un altavoz que le permite dirigir a sus jugadores pese a la laringectomía.
Durante toda la carrera contó con el apoyo de su entorno, así como de la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Gijón, Teresa Sánchez, quien se mostró "muy orgullosa" de Chorny. En el Maratón de Madrid también triunfó otra gijonesa, Isabel Barreiro, quien se impuso en la Media Maratón tras llegar a la meta con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 25 segundos.
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