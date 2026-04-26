Nuria Bravo, edil de Seguridad Ciudadana en Gijón: "Estamos en periodo de estudio de cara a instalar cámaras en otras zonas"

Nuria Bravo Bretones (Madrid, 1973), edil forista de Seguridad Ciudadana y Emergencias, remarca que las conducciones temerarias conforman "un hecho histórico" en Gijón, de ahí que no considere pertinente la convocatoria de una Junta Local de Seguridad. El verano se aproxima y con él, las grandes afluencias, como la prevista para el eclipse solar total del 12 de agosto. Habrá "un dispositivo específico", afirma Bravo.

Uno de los grandes proyectos en marcha en materia de seguridad ciudadana es el nuevo parque de bomberos.

Está muy avanzado el proyecto básico. En poco tiempo lo tendremos. Últimamente se han visitado parques de otras comunidades autónomas para aprender, por ejemplo en cuestiones de descontaminación anticancerígena. Este tema es muy importante porque la profesión de bombero conlleva este riesgo cancerígeno y debemos protegerlos y cuidarlos.

¿Cuándo podrían arrancar las obras?

Eso ya no lo puedo decir porque depende de Infraestructuras. Primero está el proyecto básico y luego vendrá el de ejecución. A ver si podemos empezar las obras el año que viene a más tardar.

Querían poner la primera piedra en este mandato...

El objetivo se mantiene, aunque no depende solo de mí. Pero siempre somos optimistas.

"Una Junta Local de Seguridad por conducciones temerarias carece de sentido"

¿Qué se ha hecho últimamente en la actual sede?

Ha habido una reforma integral de la torre y adecuaciones en estancias interiores, que estaban deterioradas. Se siguen haciendo actuaciones porque por mucho que queramos correr aún quedan años para poder inaugurar la nueva sede.

Hace unos días ocurrió un grave accidente en la carretera al Infanzón.

Carreras ilegales no hay en Gijón, lo que hay son conducciones temerarias. El gobierno municipal está muy preocupado, pero hay que decir que es una situación heredada. No es de ahora. La Policía Local está reforzando controles todos los fines de semana. Y vamos a seguir colocando reductores de velocidad en la carretera de Somió, donde tenemos competencia. Estamos en estrecha colaboración con la Guardia Civil.

Las cámaras de vigilancia en la zona rural van a cumplir un año. ¿Cómo han ayudado?

Son disuasorias y estamos satisfechos. Los robos en viviendas se han reducido. En la última semana no ha habido. Eso sí, hay que seguir mejorando el sistema.

Prosiga.

En principio no contamos con cambiar ubicaciones. Estamos estudiando si podemos mejorar el software, poner nuevas...

Nuria Bravo. / Ángel González

¿Es factible la colocación de nuevos dispositivos?

Estamos en periodo de estudio de ampliarlos a otras zonas. Pero hay varios pasos, como recapitular todos los hechos delictivos para hacer un informe consistente de cara a solicitar el permiso a Delegación de Gobierno. Si el informe no tiene fortaleza, entiendo que ellos tienen por qué autorizarlo.

¿Por qué no ve necesario convocar la Junta Local de Seguridad?

Entiendo que es necesaria cuando en Gijón acaece un hecho fuera de lo normal y hay que coordinarse y sentarse a ver cómo actuar. El tema de las conducciones temerarias es un hecho histórico. Los cuerpos de seguridad están coordinados y hay acciones para intentar evitarlas. Convocarla ahora carece de sentido.

Jesús Martínez Salvador, portavoz municipal, afirmó que no veía "extemporánea" la convocatoria.

Él dijo que se podía plantear, pero lo hablamos en el equipo de gobierno y al final decidimos que no era necesaria. No es el mejor momento.

Con el verano llegan también los grandes eventos.

Es nuestra época fuerte y desde la concejalía nos preparamos desde hace meses. Esta vez se prevé algo más complejo por el eclipse. Nos adaptaremos. Estamos con reuniones para montar un dispositivo específico. La Federación de Municipios y Provincias ha establecido la playa de San Lorenzo como zona donde se podrá ver con claridad. Esperamos mucha gente y actuaremos en consecuencia. Alguna calle tendremos que cerrar. Intuyo que, como mínimo, el Muro.

"Los accidentes en la Cuesta del Cholo son hechos desgraciados pero aislados"

¿Hay que hacer algo en la Cuesta del Cholo tras los dos accidentes ocurridos en poco tiempo?

Son hechos desgraciados y lo sentimos mucho, pero son aislados. Estadísticamente no creo que sea preocupante. Está en fase de estudio una adecuación de la zona y en ella estaría prevista asegurar más el entorno.

¿Cómo han ido los primeros meses en la nueva Jefatura de la Policía?

La calidad del servicio ha subido, como la comodidad de los agentes. Es un edificio pensado como comisaría en un entorno ideal con galería de tiro, gimnasio... Ahora estamos terminando de montar el centro de control.

¿Qué futuro tendrá la antigua Comisaría en la calle San José? Una de las opciones es un hotel de asociaciones sociosanitarias.

Se está haciendo una estimación económica de lo que supondría una adecuación. Por dentro necesita reforma y hacerla accesible. Se requiere una fuerte inversión interior.

El sindicato policial Sipla critica que se recurra a interinos para la Policía Local.

Estas contrataciones se abrieron porque la Escuela de Seguridad Pública no arrancaba con las oposiciones. Pasado el tiempo, nos sentamos con los sindicatos y aceptaron la incorporación de interinos mientras la Escuela no mantuviese una cadencia normal de oposiciones. Nosotros necesitamos agentes. Los interinos, no nos equivoquemos, han pasado una formación muy dura y están perfectamente preparados. El día que se vayan lanzando las oposiciones y se incorporen agentes de carrera, pues la interinidad acabará.

Le piden una rectificación sobre unas palabras suyas en el Pleno sobre las competencias del cuerpo policial.

Desde el mayor de los respetos al Sipla, creo humildemente que el tiempo que su secretario general dedica a tergiversar mis declaraciones, algo que solo contribuye a generar confusión entre sus afiliados, estaría mejor empleado en desarrollar con rigor la labor sindical para la que está liberado. En democracia, los cauces adecuados son el diálogo, la reunión y la búsqueda de acuerdos; y solo cuando estas vías se agotan sin entendimiento tiene sentido recurrir a protestas, movilizaciones u otras medidas de presión legítimas.

¿Gijón es una ciudad segura?

Lo es. Afortunadamente la estadística delictiva es baja en, también en comparación con municipios similares. Los ciudadanos pueden pasear tranquilamente.

Llega la temporada de baños con nuevas "casetas" para refugiarse.

Esperamos que se monten cuanto antes. Es una novedad y se lo debíamos a ellos. Redundará en sus condiciones de trabajo y en la seguridad de los gijoneses. n