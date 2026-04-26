La "suerte" de darle vida a diario a la Laboral, ocupada al 95%: "Es como una pequeña ciudad"

La creación, el arte y la educación se dan la mano a diario en la Laboral, un edificio de 130.000 metros cuadrados en el que conviven una veintena de entidades cuyos 5.000 integrantes están "encantados" de desarrollar su actividad en "una de las grandes joyas de Asturias". A pesar de que durante años se llegó a asentar el discurso de que en el complejo había excesivas zonas desaprovechadas, el uso de espacio alcanza el 95% del total. "Está repleto de vida, es como una pequeña ciudad", afirma la decana de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos de la Universidad de Oviedo, Cristina López Duarte.

Esta profesional vivió en primera persona el traslado de la Facultad de Comercio a la Laboral hace 20 años. Aquella decisión se tomó a finales de 2006 por la falta de espacio que sufrían en la sede de la Escuela de Comercio, al igual que ocurrirá en los siguientes meses con el traslado de la Facultad de Enfermería hacia este gran complejo. "Tener que cambiarnos y dejar todo aquello fue una pena por el valor emocional que tenía para nosotros, pero trasladarnos aquí fue genial porque nos encontramos con un edificio recién habilitado, impresionante y con mucho espacio", recuerda Duarte, que asegura que "el día a día en la Laboral es un lujo y una maravilla por estar en un edificio histórico que engrandece el ánimo según entras por la puerta, así como por compartir espacios con el resto de entidades". "Eso nos da mucha vida a todos. Somos muy afortunados", asevera la decana.

En la actualidad, la Facultad de Comercio cuenta con 1.350 alumnos entre sus cuatro grados y tres másteres. Para impartirlos cuentan con más de 200 profesores al año. En total, esta institución educativa ocupa un 10% de la Laboral con 40 aulas, 11 salas de reuniones, ocho clases de informática, numerosas zonas de descanso y una biblioteca con 33.600 libros y 290 puestos de lectura. "Nuestros estudiantes son conscientes de lo que tenemos aquí, pero sobre todo lo ponen en valor cuando se van a alguna otra universidad de Erasmus o Sicue", comenta Eduardo del Valle, vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales.

Un claro ejemplo de ello le ocurrió a la alumna del tercer curso de Comercio y Marketing Adriana Azam, una malacitana que se mudó a Gijón para llevar a cabo sus estudios universitarios. "El año pasado fui a Bratislava, pero no hay nada como estudiar en este sitio tan inmenso y precioso. Cuando sales te das cuenta de que este edificio lo tiene todo", argumenta Azam.

Entre todos los inquilinos de la Laboral, el más numeroso en población es el Centro Integrado de Formación Profesional La Laboral, con 1.600 alumnos y 150 profesores afanados en 26 ciclos formativos de casi una decena de familias profesionales. En segundo lugar está la Facultad de Comercio y, en el tercer escalón, el Conservatorio Profesional de Música y Danza, con 900 estudiantes.

Precisamente, la directora del Conservatorio, Julia Álvarez, es otra de las veteranas en la Laboral, el edificio en el que llevan desde 2008. Para ella, haber desarrollado gran parte de su trayectoria en el complejo de Cabueñes resulta "una suerte". "Estamos muy felices de realizar nuestro trabajo aquí y atravesar ese patio tan grandioso cada día. Además, la Laboral es perfecta para nosotros porque los espacios tienen mucha luz y nos permiten impartir las 20 especialidades que tenemos", expresa Julia Álvarez, quien espera que el Conservatorio pueda beneficiarse de algunos de los espacios que se habilitarán en las plantas superiores del claustro de casi 3.000 metros cuadrados en el que irá la Facultad de Enfermería. "Necesitamos aulas para las clases de danza, ya que ahora estamos compartiendo sitios con la ESAD", subraya la directora del Conservatorio.

Más allá de las entidades mencionadas, en la Laboral también se encuentran el Centro de Innovación del Profesorado de FP (Cenif), el centro de arte de LABoral, 102 minipisos que gestiona Vipasa, sociedades y entes públicos como la RTPA (Radio Televisión del Principado), Serpa (Sociedad de Servicios del Principado), Recrea (Sociedad de Gestión y Promoción Cultural del Principado), el Centro de Recursos Escénicos del Principado, la Film Commission, la Cinemateca, Impulsa-Gijón, y empresas privadas como TL Elevator, Dicampus, Talento o el restaurante-bar "PatiOh!".

De todos ellos, el último en asentarse en esta "pequeña ciudad" ha sido el Centro de Innovación y Formación del Profesorado de Formación Profesional, el Cenif, que lidera Mar Martínez. Toda su actividad se desarrolla en una nave diáfana de 1.642 metros cuadrados de superficie útil, ubicada en la parte posterior de LABoral Centro de Arte. Para ese proyecto, el Principado invirtió 407.000 euros y están previstas otros dos gastos en equipamiento industrial y tecnológico que superarán el millón.

Mar Martínez reconoce que desde el primer día se sintieron "fenomenal" en la Laboral. "Nos gusta desarrollar aquí nuestra actividad. Estamos contentos de pertenecer a esta instalación porque siempre tiene actividades que implican a estudiantes y profesores", remarca Martínez, al frente de un centro en el que ya se están llevando a cabo más de diez cursos para docentes de toda Asturias.

Quienes se establecieron hace dos años y medio en la zona de restauración fueron los responsables del restaurante "PatiOh1". "En este tiempo la Laboral ha crecido mucho. Han llegado nuevas empresas que han ayudado a que se haya producido un subidón que parece que va a intensificarse todavía más", puntualiza José María Sierra, gestor de "PatiOh!".

Aparte de estas entidades, la Laboral Ciudad de la Cultura es un Bien de Interés Cultural que atrae a cientos de miles de turistas que visitan sus espacios más destacados, como el teatro, la torre-mirador, el paraninfo o la iglesia.

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Con todos estos ingredientes, quienes a diario acuden a la Laboral para desarrollar su actividad profesional o académica consideran que "es un edificio que aúna todas las condiciones para ser reconocido como Patrimonio Mundial de la Unesco". Si bien, solicitan que para mejorar sus condiciones se agilice la rehabilitación de las piscinas y se consiga ganar espacio para aparcar en una zona repleta de vida.