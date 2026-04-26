La Universidad Europea abrirá matrícula en un año: cuatro primeros títulos sanitarios en Gijón

La Universidad Europea tiene pensado abrir en mayo del año que viene e l periodo de matriculación para los cuatro títulos con los que va a estrenar su campus de La Pecuaria en el curso escolar 2027-2028. Esos son los tiempos con los que trabaja la institución académica una vez que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias le dé este lunes –salvo problema de última hora– la autorización de apertura como centro adscrito a la Europea de Madrid. Será la primera universidad privada que se implante en Gijón. Y la tercera a la que se da el visto bueno en Asturias en los últimos meses tras los proyectos de la Universidad Nebrija en Avilés y la Universidad Alfonso X El Sabio en Oviedo.

La idea de la Europea, que tendrá en Gijón su referencia en el Norte de España, es desarrollar su proyecto de La Pecuaria por fases. Tanto en lo que tiene que ver con la oferta de títulos que se haga al potencial alumnado como con el desarrollo físico de las instalaciones de su campus. Para empezar, se van a ofertar cuatro titulaciones: todas ellas del ámbito sanitario. Un número que irá creciendo con el paso de los cursos de cara a alcanzar esos 3.200 alumnos de capacidad que se le calcula al futuro campus de La Pecuaria que se preveían al menos en el plan original.

La intención de la Europea, según detallaron de inicio es dar en Gijón titulaciones que tienen que ver con el campo de la salud, de la empresa y del STEAM (acrónimo que engloba las ramas de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas).

Y por fases también se van a ocupar los más de 10.000 metros cuadrados que la Europea, a través de la sociedad Proyectos Educativos Astur, le compró al Ayuntamiento por 3,2 millones de euros en la primera venta de suelo vinculada al parque empresarial de La Pecuaria, en la Milla del Conocimiento "Margarita Salas". La idea es avanzar por fases en la ocupación del suelo y el desarrollo tanto de los espacios formativos y de trabajo como de las zonas verdes y áreas estanciales que se incluyen en el diseño del ámbito. La opción de trabajar con construcciones modulares permitirá a la empresa agilizar los tiempos para poder estar operativa en el curso 2027-2028 e ir creciendo con facilidad en los siguientes meses

Los 3,2 millones que recibirá en breve el Ayuntamiento de Gijón por esa finca son solos los primeros que el proyecto de la Europea traerá a la ciudad. De hecho, en la propuesta que presentaron para comprar la finca fijaron en 33 millones la inversión estimada en los cuatro primeros años después del inicio de las obras. Una cifra que incluye la construcción del campus pero también su equipamiento, mobiliario, laboratorios, centros de simulación...

La Europea en La Pecuaria arranca como centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid pero con el objetivo de pasar luego a ser la Universidad Europea de Asturias. Una institución con entidad propia. Esa era la idea inicial con la que se presentó la iniciativa y sobre la que se dio un giro a finales del año pasado para poder agilizar la tramitación que permitiera empezar a dar clase.

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Con tres décadas de historia, la Europea convierte Gijón en su punto de desembarco en el Norte de España. Ahora mismo tiene campus en Madrid, la Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía. Su red incluye también la Escuela Universitaria Real Madrid, que imparte másteres ligados a la industria deportiva, la Escuela de Sostenibilidad y el Creative Campus, ubicado en Madrid, con formación en diseño, animación, arte y videojuegos.