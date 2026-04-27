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Los antiguos alumnos de la Universidad Laboral urgen al Principado a devolver el altar mayor de la iglesia al presbiterio: "Es su ubicación natural e histórica"

La Consejería de Cultura, que ha instalado una pantalla de proyección en ese espacio, defiende que la estructura está en la sacristía "desde antes del comienzo de las obras de la cúpula": "No se ha retirado ni se ha cambiado ahora"

El estado actual del presbiterio de la iglesia de la Laboral, con la pantalla de proyección en lugar del altar mayor.

El estado actual del presbiterio de la iglesia de la Laboral, con la pantalla de proyección en lugar del altar mayor. / Luisma Murias

Nico Martínez

La reapertura de la iglesia de la Laboral el pasado mes de febrero tras seis años cerrada por obras en su monumental cúpula supuso una gran noticia para los gijoneses y visitantes. También para los componentes de la Asociación de Antiguos Alumnos, con Manuel Nevares al frente. Sin embargo, a los componentes de esta entidad les extrañó desde que accedieron al templo que una pantalla de proyección tapaba la zona del presbiterio en la que siempre había estado ubicado el altar mayor. Tras recibir esa consulta este lunes al Consejo Sectorial de Cultura, el director general Pablo León les confirmó que el altar se encontraba en la sacristía.

El altar mayor de la iglesia de la Laboral.

El altar mayor de la iglesia de la Laboral. / Pablo Solares

Concretamente, desde el Principado remarcaron que el altar mayor de la iglesia de la Laboral "no se ha retirado ni se ha cambiado ahora". "Está en la sacristía y ya se encontraba allí antes del inicio de las importantes obras de rehabilitación de la cúpula de la iglesia, por lo que desde la Consejería no se ha hecho ninguna intervención ni modificación sobre su ubicación", argumentaron fuentes de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.

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Además, desde Cultura aseguraron que el altar y el resto de mobiliario de la iglesia que se ha depositado en la iglesia y en su despacho adyacente "se encuentran en buen estado de conservación". "El pasado viernes, técnicos de Patrimonio realizaron una visita a la iglesia, como las que se hacen periódicamente, y así lo constataron", agregaron.

Esas explicaciones no convencieron a los antiguos alumnos de la Laboral, quienes remarcaron que "consideramos que llevar el altar mayor a la sacristía es una falta de respeto total a una parte importante de la sociedad". Además, subrayaron que "al estar en un Bien de Interés Cultural, no se puede tocar nada sin que una comisión lo haya aprobado". "Nadie nos había informado de nada y entendemos que para hacer esas modificaciones tendría que haber un estudio o una declaración de intenciones", aseveraron.

El líder de esta entidad, Manuel Nevares, resaltó que "pedimos al Principado que vuelva a colocar el altar mayor en el presbiterio, que "es su ubicación natural e histórica". "Nos molesta que hayan actuado en silencio, sin habernos avisado de que ahí iba a estar una pantalla en vez del altar", lamentó Nevares.

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A la espera de una respuesta por parte del Principado a su petición, los antiguos alumnos de la Laboral urgen que "se vuelva a mostrar el altar mayor, que es un atractivo más de la iglesia". Ante esta situación, esta asociación está estudiando "si hay motivo para denunciar ante el organismo que proceda lo que entendemos que es una actuación incorrecta".

El PSOE, "preocupado" por el estado del Archivo Municipal de Gijón

La concejala del PSOE en Gijón Carmen Eva Pérez Ordieres se mostró este lunes "preocupada" en el Consejo Sectorial de Cultura por el estado del Archivo Municipal. La edil señaló algunas cuestiones que todavía no se han resuelto, como la falta de un reglamento específico para el archivo o la intención del gobierno municipal de trasladar el archivo desde su actual ubicación en la Torre del Reloj al edificio sociosanitario de El Natahoyo. Asimismo, puso el foco en que "sigue sin adjudicarse con carácter definitivo la plaza de archivero municipal" y criticó que "no se muestra interés alguno en dotar al servicio de una plantilla estable y adecuada". Pérez Ordieres lamentó que la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, "rechazó debatir sobre ese tema".

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