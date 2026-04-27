Los antiguos alumnos de la Universidad Laboral urgen al Principado a devolver el altar mayor de la iglesia al presbiterio: "Es su ubicación natural e histórica"

La reapertura de la iglesia de la Laboral el pasado mes de febrero tras seis años cerrada por obras en su monumental cúpula supuso una gran noticia para los gijoneses y visitantes. También para los componentes de la Asociación de Antiguos Alumnos, con Manuel Nevares al frente. Sin embargo, a los componentes de esta entidad les extrañó desde que accedieron al templo que una pantalla de proyección tapaba la zona del presbiterio en la que siempre había estado ubicado el altar mayor. Tras recibir esa consulta este lunes al Consejo Sectorial de Cultura, el director general Pablo León les confirmó que el altar se encontraba en la sacristía.

El altar mayor de la iglesia de la Laboral. / Pablo Solares

Concretamente, desde el Principado remarcaron que el altar mayor de la iglesia de la Laboral "no se ha retirado ni se ha cambiado ahora". "Está en la sacristía y ya se encontraba allí antes del inicio de las importantes obras de rehabilitación de la cúpula de la iglesia, por lo que desde la Consejería no se ha hecho ninguna intervención ni modificación sobre su ubicación", argumentaron fuentes de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.

Además, desde Cultura aseguraron que el altar y el resto de mobiliario de la iglesia que se ha depositado en la iglesia y en su despacho adyacente "se encuentran en buen estado de conservación". "El pasado viernes, técnicos de Patrimonio realizaron una visita a la iglesia, como las que se hacen periódicamente, y así lo constataron", agregaron.

Esas explicaciones no convencieron a los antiguos alumnos de la Laboral, quienes remarcaron que "consideramos que llevar el altar mayor a la sacristía es una falta de respeto total a una parte importante de la sociedad". Además, subrayaron que "al estar en un Bien de Interés Cultural, no se puede tocar nada sin que una comisión lo haya aprobado". "Nadie nos había informado de nada y entendemos que para hacer esas modificaciones tendría que haber un estudio o una declaración de intenciones", aseveraron.

El líder de esta entidad, Manuel Nevares, resaltó que "pedimos al Principado que vuelva a colocar el altar mayor en el presbiterio, que "es su ubicación natural e histórica". "Nos molesta que hayan actuado en silencio, sin habernos avisado de que ahí iba a estar una pantalla en vez del altar", lamentó Nevares.

A la espera de una respuesta por parte del Principado a su petición, los antiguos alumnos de la Laboral urgen que "se vuelva a mostrar el altar mayor, que es un atractivo más de la iglesia". Ante esta situación, esta asociación está estudiando "si hay motivo para denunciar ante el organismo que proceda lo que entendemos que es una actuación incorrecta".