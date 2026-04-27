El pequeño Mael, el niño de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, visita a los bomberos de Gijón: "Un auténtico héroe"
"Da gusto ver a un pequeño con tanta ilusión y ganas de disfrutar cada momento", afirman los profesionales del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos
Una visita muy especial. Los bomberos de Gijón recibieron en su sede a Mael Aldecoa, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas a raíz de sufrir una infección meningocócica.
A través de sus redes sociales, los bomberos compartieron que "hoy hemos tenido la visita de un auténtico superhéroe en el parque de bomberos". Mael estuvo acompañado por sus familiares, con quienes recorrió las instalaciones del parque. "Da gusto ver a un pequeño con tanta ilusión, con tantas ganas de hacerlo todo y de disfrutar cada momento", destacaron los bomberos.
Tras el paso de Mael y sus familiares por el parque, los bomberos aseguraron que "esta es una de esas visitas que te dejan pensando y te recuerdan lo realmente importante: la actitud, las ganas y la forma de mirar la vida".
Mael y sus familiares podrán visitar siempre que quieran a los bomberos de Gijón, a quienes ha conquistado con su sonrisa y su actitud.
Hace apenas unas semanas, los padres de Mael, Pablo Aldecoa y Nerea Bernardo, presentaron en sociedad “Amima2”, la Asociación de Amigos de Mael, a través de la cual quieren canalizar toda la ayuda que les está llegando y todas las acciones de ahora en adelante vayan a hacer por visibilizar las situaciones de muchos niños que saben, como Mael, lo que es enfrentar la vida con diagnósticos y realidades tan complejas como la suya.
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