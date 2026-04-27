El colegio de Nuevo Roces recibe 203 solicitudes de matrícula para su "debut" el próximo curso: estos son los niveles más demandados

El 2026-2027 será el primer curso del colegio público de Nuevo Roces y, para el mismo, se han registrado 203 solicitudes de matrícula. Ese es el bagaje que arroja el periodo de presentación de estas preinscripciones, que culminó el pasado viernes. La Consejería de Educación abrió el proceso de admisión a todos los niveles en aras de realizar un diagnóstico real de la demanda por parte de las familias. En este caso, el curso con más peticiones fue tercero de Educación Infantil (5 años), con 33, seguido de segundo de Primaria, con 29.

Primero de Infantil recibió 25 solicitudes, por las 20 de segundo. En Primaria, hubo 22 para primero y tercero, 20 para cuarto, 23 para quinto y 9 para sexto, la cifra más baja con diferencia. El Principado todavía no ha determinado con cuántos cursos iniciará su andadura el centro educativo, que continúa en obras. Se decidirá cuando finalice el periodo de matriculación. En principio, el Gobierno autonómico apostaba por arrancar con primero de Infantil y primero de Primaria, plan que no convencía en absoluto a los vecinos. Posteriormente desde el Principado incrementaron la oferta al segundo ciclo de Infantil completo, el primer ciclo de Primaria y los cursos 3º y 5º, atendiendo a "criterios pedagógicos".

La publicación de la lista provisional de admisiones y exclusiones está programada para el 6 de mayo, mientras que el periodo de alegaciones abarcará del 7 al 11 del mismo mes. Las listas definitivas se darán a conocer el 28 de mayo y las matrículas se formalizarán del 16 al 23 de junio.

La conclusión de los trabajos de construcción del colegio de Nuevo Roces –que comenzaron en octubre de 2023– estaba pautada para el pasado mes de febrero —tras una primera prórroga de cinco meses—, aunque una ampliación de plazo solicitada por la constructora Citanias marca que el final de las labores llegará, como máximo, a finales de mayo.

Por otro lado, Xosefa de Xovellanos se postula para dar nombre al colegio. Hermana del ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, la destacada poeta está considerada como la primera escritora conocida en lengua asturiana. La propuesta está sobre la mesa, si bien deberá ratificarse en Consejo de Gobierno. Las fuentes consultadas apuntan que el asunto se abordará en una de las próximas sesiones.