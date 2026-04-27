El Congreso Internacional de Trabajo Social reunirá a más de 1.200 profesionales en Gijón

La Laboral Ciudad de la Cultura acogerá los días 28, 29 y 30 de mayo el XV Congreso Estatal e Internacional y III Congreso Iberoamericano de Trabajo Social. Esta cita reunirá a más de 1.200 profesionales en Gijón, que se consolidará como el principal encuentro de referencia para la profesión.

El congreso llevará por lema "Con mirada crítica y paso firme. Más trabajo social ante las amenazas globales". Los encargados de la organización son el Consejo General del Trabajo Social en colaboración con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias.

Durante las tres jornadas se pondrá el foco en la perspectiva ecofeminista, que vincula el Trabajo Social con los feminismos, los modelos de cuidado y los retos derivados de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. También se incidirá en la ética y la deontología profesional. Asimismo, se presentará el nuevo Código Deontológico del Trabajo Social.

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El programa contará con mesas redondas, talleres y ponencias de expertos nacionales e internacionales. Además, durante el congreso se realizará la entrega de los XIV Premios Estatales de Trabajo Social, que han sido otorgados a Miren Koldobike Velasco, Almudena Ariza y La Flotilla de La Libertad. Esta edición del congreso, que regresa a Asturias casi cuatro décadas después, se celebra en el marco del 60.º aniversario del emblema del Trabajo Social.