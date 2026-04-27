"Gijón es por fin capaz de coger los trenes de futuro; es un lugar que ofrece garantías y que juega en las grandes ligas", reivindica Moriyón sobre la llegada de la Universidad Europea

"La llegada de la Universidad Europea es un punto de inflexión para Gijón y evidencia que Gijón es por fin capaz de coger los trenes de futuro; hoy no es un día cualquiera". Así se expresó esta tarde la Alcaldesa, Carmen Moriyón, horas después de que el Principado anunciase la aprobación del decreto por el que se autoriza la adscripción del Centro Universitario Europeo de Asturias a la Universidad Europea. El camino para el desembarco de la institución en la ciudad ya está más despejado. "Gijón es un lugar donde las oportunidades que se generan, que ofrece garantías y que juega en las grandes ligas", sostuvo Moriyón durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento.

Señaló la Alcaldesa que el municipio suma un "nuevo agente para la transformación de la ciudad en la que estamos inmersos". También agradeció el compromiso de la Universidad Europea, "una empresa que apostó y confió sin ambages en Gijón". Destacó la forista que la Europea "es una institución líder en su sector, cuya Facultad de Medicina, Salud y Deportes se encuentra en el top 30 del ranking de Shanghái".

También hizo hincapié Carmen Moriyón en un aspecto. "Este proyecto no viene a competir con la universidad pública, sino a complementarla; ampliará opciones y sumará especialización e impulso a Gijón a través de la colaboración público-privada", ahondó la Alcaldesa, que afirmó que las primeras conversaciones entre el gobierno local y la Europea para explorar el aterrizaje de esta última tuvieron lugar en verano de 2023. Moriyón ensalzó la "seriedad y rigor" de la institución académica. "Cuando hubo obstáculos, siempre siguió apostando por Gijón", reivindicó la regidora, que asimismo encomió la "lealtad" entre ambas partes. También asistieron a la comparecencia Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo y Festejos, y Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía.

En cuanto a los trámites para la futura llegada de la Universidad Europea, Carmen Moriyón resaltó que el Consistorio, a través del área de Urbanismo, "facilitará las cosas siempre dentro de la norma". Respecto al Parque Científico y Tecnológico, la forista subrayó que se trata de "un polo de innovación donde muchas empresas quieren estar". Una de ellas, la Universidad Europea, que planea comenzar su actividad en el curso 2027-2028 con cuatro titulaciones (Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia). Para el año siguiente ya prevé sumar Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia.