Gijón registra un notable aumento de viajeros y pernoctaciones en el primer trimestre: los datos de marzo pone al ciudad al alza en el Norte

Más viajeros y más pernoctaciones. Así se puede resumir el balance turístico de Gijón en el primer trimestre del año, según los datos ofrecidos ayer por Invesmark y de los que se hizo eco la vicealcaldesa de Gijón, la popular Ángela Pumariega.

Así, en base a este informe, que bebe de datos del Instituto Nacional de Estadística, la cifra de viajeros alojados en establecimientos hoteleros entre enero y marzo de este año subió a 80.336 personas, lo que supone un incremento del 10,8 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. Además, la cifra de pernoctaciones fue de 142.580 plazas ocupadas, 10.247 más que el año pasado, lo que se traduce en un aumento del 7,7 por ciento. La estancia media fue de 1,8 noches.

En el informe de Invesmark se hace una comparativa con los datos recogidos por la herramienta Gijón Datalab, donde los establecimientos hoteleros cuelgan día a día sus datos de ocupación. Según esta forma de medir, la tasa de ocupación en el primer trimestre sube al 50,4 por ciento, lo que supone un total de 192.882 pernoctaciones y 108.938 viajeros. Es decir, un 35,6 por ciento más de lo que marca el INE.

"El informe de actividad turística demuestra que Gijón se consolida como destino al alza en el conjunto de Asturias, con unos incrementos muy superiores al resto del Principado tanto en número de visitantes como en tasa de ocupación hotelera", valoró Pumariega.

Según el informe, los datos de Gijón contrastan con la evolución en el resto de Asturias, donde el número de pernoctaciones se mantiene estable (-0,2 por ciento). Oviedo, por ejemplo, sí creció en este apartado, pero menos que Gijón: un 6,3 por ciento. Mientras, en lo que se refiere a la tasa de ocupación media hotelera, Gijón se situó en el trimestre en el 36 por ciento, un 7,4 más que en el mismo periodo. Son mejores datos que en la capital y en la región, ya que en Oviedo se mantuvo casi igual (0,6 por ciento) y en Asturias cayó un 4,8 por ciento.

Los datos de marzo destacan en la cornisa cantábrica

El informe se centra también en los datos de marzo. Respecto al número de viajeros, hubo un incremento del 12,8 por ciento, lo que sitúa a Gijón "como una de las pocas ciudades de la España Verde con evolución claramente positiva en viajeros junto a Bilbao (9,7 por ciento)". Otras ciudades como Santiago, Santander, San Sebastián u Oviedo bajaron en sus cifras. En cuanto a la procedencia de los viajeros, la mayor parte en marzo vinieron de Madrid (16,5 por ciento), Galicia (15,5 por ciento) y Castilla y León (13,2 por ciento).

Sí hubo datos en los que la ciudad bajó. En el primer trimestre del año, el informe dice que la tarifa media diaria fue de 62,17 euros, un 2,2 por ciento menos que el año pasado. El ingreso por habitación fue de 26,57 euros, lo que supone un descenso del seis por ciento interanual. Mientras, la facturación del sector hotelero, según este informe, fue de 5,38 millones entre enero y marzo. O sea, un 6,3 por ciento menos que el año pasado.

En cuanto al número total de visitantes, llegaron a Gijón 283.065 personas. Eso es un seis por ciento más que en la misma horquilla de 2025. De ellos, 199.419 fueron turistas. Los ya citados 80.336 se alojaron en hoteles y 10.127 en alojamientos extrahoteleros. Unos 9.843 fueron a viviendas vacacionales y 99.114 se quedaron en alojamientos privados. La cifra total de pernoctaciones fue de 817.806 estancias, un 4,7 por ciento más que el año pasado en las mismas fechas. De ellas, 142.580 fueron en hoteles, un 7,7 por ciento más. El número de excursionistas fue de 83.645 personas. O sea, un 4,2 por ciento más.

Datos positivos para Pumariega

"Gijón se consolida como un destino al alza", aseguró Ángela Pumariega, que recalcó que los esfuerzos del Ayuntamiento siguen puestos en la desestacionalización de los viajeros. "Es decir, en conseguir que aumenten la actividad de la industria turística y el número de visitantes en los meses en que Gijón tiene todavía mucho potencial de crecimiento, que son prácticamente todos menos las semanas centrales del verano", analizó la responsable de la Concejalía de Turismo.

"Los datos en ese sentido son muy positivos con la organización de eventos como el Premier Padel y la Liga Genuine, que han traído un notable número de visitantes al concejo", afirmó la popular. "Para el resto del año seguimos en esa línea, como el Congreso de Trabajo Social en mayo o el desfile de la Legión 501 de Star Wars en octubre, en los que se darán cita miles de participantes", valoró Pumariega.

"Son reseñables los buenos datos de otra de nuestras apuestas, la de atraer más turismo internacional, con un incremento del 19 por ciento en marzo", expuso la vicealcaldesa. "Es importante poner en valor el trabajo y las buenas prácticas de la industria turística gijonesa, sin la cual sería imposible ganar esa imagen de destino sostenible y de calidad que Gijón está consolidando entre quienes nos visitan", zanjó.