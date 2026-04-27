Un histórico militante del PSOE de Gijón, ante el caso Raja: "Si en breve no se subsana, repensaré mi continuidad"

Los dos meses transcurridos desde que el exconcejal socialista Iván Álvarez Raja fuese suspendido de militancia en el PSOE de Gijón tras una denuncia por acoso sexual –lo que motivó su salida, además, de la ejecutiva local y de su puesto de trabajo en el grupo municipal– sin que se haya movido un papel desde la dirección federal –ni le han dado traslado de quién y de qué se le acusa ni tampoco le han preguntado por su versión– está provocando malestar entre buena parte de los afiliados, aunque no son muchos los que se atreven a alzar la voz públicamente. Defienden que esta situación no solo genera "indefensión" al afectado, sino que daña al partido por la falta de celeridad en resolver el conflicto. "Suspender de militancia a un compañero y despedir a un trabajador sin causa justificada constituyen no ya una sino dos aberraciones gravísimas", expone José Manuel Sariego, exsecretario general del PSOE de Gijón.

El histórico militante, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, ha querido alzar la voz ante un proceso que considera injusto para Iván Álvarez Raja. "Si se añade que, transcurridos dos meses, el afectado no ha tenido acceso a expediente alguno ni posibilidad de ofrecer su versión, el desprecio a la persona y la indefensión generadas son mayúsculas", reflexiona Sariego, que hasta sopesa darse de baja si el conflicto no se aclara pronto. "La gravedad, a mi entender, es de tal calibre que si, en breve, no se subsanan las anomalías cometidas, repensaré mi continuidad en la organización donde ya cumplí 50 años de pertenencia", remata este militante gijonés que lideró al partido en la ciudad durante más de una década y fue pieza clave en los gobiernos locales de Vicente Álvarez Areces y Paz Fernández Felgueroso.

Sariego no ha sido el único afiliado de la Casa del Pueblo con peso y trayectoria que ha querido públicamente romper una lanza a favor de Álvarez Raja. Fue la también exconcejala Teresa Ordiz, aprovechando esta semana un acto literario en la sede socialista de la calle La Argandona. Antes de poner voz a un texto de Gaspar Núñez de Arce, tuvo un guiño con su compañero de filas. "Voy a leer un poema sobre la Justicia y quiero dedicárselo a un compañero que está acusado sin poder defenderse y esperando una resolución, creo que acusado injustamente: va por Iván", pronunció Teresa Ordiz.

La dirección local del partido urge "celeridad"

Desde la dirección local del partido mantienen silencio y prudencia, tal y como les requirieron desde Ferraz al inicio del proceso, a finales del mes de febrero. En un primer momento, pusieron en valor "el compromiso de los y las socialistas contra cualquier tipo de acoso es claro y manifiesto, y más aún en una agrupación centenaria como la nuestra". Al tiempo, explicaron que, en cuanto se tuvo conocimiento de que una militante publicaba graves acusaciones en redes sociales se entrevistaron con ella y declinó cualquier acción al respecto. Pasado el tiempo, y ante la ausencia de respuestas, según ha podido saber este periódico, requieren "celeridad" en el proceso.

La ejecutiva local del PSOE, liderada por Monchu García, se reunirá este miércoles, como acostumbra periódicamente. Aunque ya no forme parte de la misma, es probable que Iván Álvarez Raja y la denuncia por presunto acoso cobre protagonismo durante la reunión, pues la demora de Ferraz en esclarecer lo ocurrido está provocando malestar en las filas socialistas dos meses después de iniciarse el proceso.