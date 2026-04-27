La línea 18 en Gijón ya pasa por el aparcamiento de la avenida de Portugal
Un cambio ante la apertura de un parking que ofrecerá 486 plazas repartidas en dos plantas
El cambio de recorrido de la línea 18 (Cabueñes-Nuevo Gijón) de Emtusa a su paso por el Polígono se ha hecho efectivo hoy lunes. El objetivo es dar servicio al futuro aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, que será gratuito para estacionar en las 486 plazas disponibles repartidas en dos plantas.
En los trayectos hacia el hospital de Cabueñes, el recorrido será el habitual hasta la calle Puerto de San Isidro, desde donde se girará a la izquierda por la avenida Portugal para rodear la glorieta de entrada a la autopista, y volver por la avenida en sentido contrario haciendo una nueva parada en el parking y continuando hacia el centro con el recorrido normal.
En los trayectos hacia Nuevo Gijón el recorrido es el actual hasta la Carretera Vizcaína para ir luego hacia la avenida de Portugal donde habrá dos nuevas paradas y recuperar la ruta habitual en Puerto de San Isidro.
El cambio planteado desde la Empresa Municipal de Transportes Urbanos supone que la línea 18 dejará de pasar por la calle Puerto de Pajares, con lo que se desaparece la parada que ahora mismo hay allí.
El aparcamiento de la avenida de Portugal es una obra llevada a cabo por el Principado de Asturias con financión de la Unión Eurpea. En concreto, una inversión de 4,5 millones de euros. El espacio, que llega con retrasos en la ejecución de la obra, será gestionado por el Ayuntamiento.
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