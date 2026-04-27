Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia... y una inversión de más de 35 millones: las claves del aterrizaje de la Universidad Europea en Gijón

Cuatro titulaciones el primer año y una inversión superior a los 35 millones de euros. Estas son algunas de las claves del desembarco en Gijón de la Universidad Europea, el primer centro privado que llega a la ciudad. En concreto, en una superficie de 10.000 metros cuadrados en el Parque Científico y Tecnológico de La Pecuaria. Así lo han comunicado este lunes desde la institución académica después de que el Gobierno del Principado, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, diese luz verde al proyecto como centro adscrito a la Universidad Europea de Madrid.

La Europea, que arrancará en breves la construcción, iniciará su actividad en el curso 2027-2028 con los grados en Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia, configurando la oferta académica "más completa y ambiciosa en Ciencias de la Salud de todo el Principado de Asturias". A esta propuesta se sumarán, en su segundo curso, los grados en Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia, consolidando un "proyecto educativo integral y de alto valor para la región", destacan desde la Europea, que apunta que "impartirá, una vez obtenidas todas las validaciones necesarias, las titulaciones de grado y posgrado más relevantes en el ámbito de la Salud". Para mayo de 2027 está previsto el comienzo del periodo de matriculación para los cuatro primeros títulos.

La propuesta académica se completará, además, con programas de posgrado especializados en el área de la salud, reforzando un ecosistema educativo "orientado a la excelencia y la innovación dando respuesta a las necesidades reales del sistema sanitario asturiano". "Estamos muy ilusionados con la llegada de la Universidad Europea a Gijón porque este proyecto representa mucho más que la apertura de un nuevo centro: supone la oportunidad de seguir transformando vidas a través de una educación de calidad, innovadora y profundamente conectada con la realidad social y profesional", reivindicó Otilia de la Fuente, presidenta y CEO de la Universidad Europea.

El Centro Universitario Universidad Europea Asturias se desarrollará en varias fases, con una inversión acumulada de más de 35 millones de euros, e incorporará aulas y laboratorios docentes alineados con el modelo académico teórico-práctico de la institución. Además, dispondrá de espacios comunes como biblioteca, cafetería, áreas de administración y servicios al estudiante, así como entornos de relación y convivencia concebidos "para enriquecer la experiencia universitaria y favorecer el aprendizaje, también fuera del aula".

"Voluntad de sumar y arraigarnos en el territorio"

Desde la institución académica confiesan que "Asturias reúne talento, ambición y un enorme potencial de desarrollo y queremos formar parte de ese futuro aportando nuestra experiencia, nuestro modelo académico y una clara vocación de servicio". "Llegamos con la voluntad de sumar, de arraigarnos en el territorio y de contribuir a la formación de profesionales preparados para liderar con conocimiento, con humanidad y con capacidad de impacto en un ámbito tan esencial como el de la salud", completó Otilia De la Fuente.

Por su parte, la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha celebrado la llegada de la Universidad Europea a la ciudad, un proyecto que permitirá crear más de 350 empleos directos. "Marca un punto de inflexión para Gijón y evidencia un crecimiento que permite a la ciudad aspirar a todo", subrayó la regidora, para la que "sumar un centro educativo líder en su sector es una gran noticia en el plano económico y social, pero también un impulso de primer orden para el tejido científico y empresarial de un Gijón que crece con hechos y de forma coherente con su identidad".

La forista se refirió también a la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, que "se consolida como un polo de innovación privilegiado en el norte de España y reafirma la apuesta del Ayuntamiento a la hora de blindar una ciudad de oportunidades", aplaudió la Alcaldesa.

El campus de la Europea, proyectado por el estudio Magén Arquitectos y el equipo local asociado de Verónica Durán Sela Arquitectos, dispondrá de un edificio modular y flexible de 8.000 metros cuadrados. "Se trata de una infraestructura sostenible, concebida para adaptarse a las condiciones ambientales del entorno, reducir su impacto energético y lograr una plena integración con el paisaje del Parque Tecnológico", aseguraron desde la Universidad Europea.