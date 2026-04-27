La llegada a Gijón de la Universidad Europea refuerza como gran polo educativo la Milla del Conocimiento

La llegada de la Universidad Europea no solo supondrá la incorporación de Gijón a la red de ciudades que tiene una oferta académica privada en este nivel de estudios. Su ubicación estratégica en el nuevo espacio de La Pecuaria conlleva, además, el fortalecimiento de la gijonesa Milla del Conocimiento "Margarita Salas" como el gran polo educativo de Asturias. Con la Europea –cuyo impulso fundamental llegará este lunes con la previsible autorización del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA– serán tres las universidades con sede en ese ámbito. En la Milla tiene su campus gijonés la Universidad de Oviedo y su emplazamiento en Asturias la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Tampoco hay que olvidar que entre la Universidad Laboral y el Intra se reparten varios centros de enseñanzas no universitarias, que el vecino Jardín Botánico Atlántico con la recién integrada finca de La Isla incluye la investigación científica entre sus actividades, que programas y acciones educativas también tiene Laboral Centro de Arte y Creación Industrial y que universitario es el carácter del hospital de Cabueñes, que está inmerso en un proceso de ampliación de sus instalaciones que le convertirá en otra de las grandes piezas de la Milla del Conocimiento. La Milla que siempre se ha reivindicado como motor de la economía local y regional por la presencia de empresas de base tecnológica y alta cualificación afianza ahora su condición de espacio de conocimiento con un nuevo campus universitario.

Si todo sale según lo previsto, la Universidad Europea arrancará en Gijón en el curso 2027-2028 con una oferta de cuatro títulos, todos del ámbito de la Salud. Solo será un primer paso. La idea con la que compraron al Ayuntamiento por 3,2 millones la primera parcela del futuro parque empresarial de La Pecuaria era desarrollar sobre esos 10.000 metros cuadrados un campus para unos 3.200 alumnos y con capacidad de generar 400 empleos. El desarrollo de ese campus se hará por fases. Lo que tiene que ver con la ampliación de los espacios aprovechará para ello sistemas de edificación modular de las titulaciones que se oferten. La Universidad Europea empezará en Gijón como centro adscrito de la Europea de Madrid mientras se tramitan las autorizaciones como Universidad Europea de Asturias con entidad propia.

Formación no universitaria

Físicamente, el nuevo campus de la institución privada estará a tiro de piedra de las instalaciones de la Universidad de Oviedo, que tiene en Gijón la Escuela Politécnica de Ingeniería, la Superior de Marina Civil, la facultad de Enfermería y la de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales. Tampoco está lejos el tercer vecino universitario. La UNED tiene sus instalaciones en la avenida del Jardín Botánico y desde allí opción a toda la formación de estudios oficiales del Espacio Europeo de Educación Superior –30 grados, 11 grados combinados, 80 másteres universitarios y 21 programas de doctorado– pero también a formación en idiomas, acceso a la Universidad y programas específicos de la denominada UNED Senior.

La presencia en el complejo de las dos facultades de la Universidad de Oviedo le garantiza a la Laboral ese título de Universidad que tiene desde sus inicios. Pero dentro de sus paredes hay muchos más sitios donde aprender. La Laboral es sede del Conservatorio Profesional de Música y Danza, la Escuela Superior de Arte Dramático, el Centro Integrado de Formación Profesional y el Centro de Innovación y Formación del Profesorado de FP, además de espacios vinculados al Parque Tecnológico y ocupados por empresas privadas cuya actividad se centra en la formación. Fuera del edificio central de la Laboral pero no de su área de influencia está también el Instituto de Enseñanza Secundaria, el IES Universidad Laboral.