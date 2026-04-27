El Patronato Deportivo de Gijón inicia la renovación del césped artificial de los campos de fútbol del Tragamón y Llano 2000

Se acabó la espera. El Patronato Deportivo Municipal dio comienzo este lunes a los trabajos de renovación del césped artificial en dos campos de fútbol de la ciudad. En concreto, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, las labores han comenzado por el de fútbol 8 del Tragamón -utilizado por el CD Arenal- y el campo de fútbol 11 del Llano 2000.

Las tareas para realizar el cambio de césped en El Tragamón. / LNE

El contrato de las obras, con una inversión total de 625.742,92 euros, da respuesta a una petición que han lanzado desde estos clubes desde hace años. Los dos campos de fútbol en el que han comenzado las tareas están adscritos al Patronato Deportivo Municipal, que ha optado por un contrato de arrendamiento, en el que el mantenimiento anual de los terrenos de juego está incluido durante cuatro años.

Una vez que se completen estos trabajos, quedará pendiente el cambio de césped en el campo de fútbol 11 del Arenal y el de fútbol 8 del Llano 2000. El proyecto contempla no solo la sustitución del césped artificial, sino también la reparación de la base de los campos, la mejora del sistema de drenaje, la instalación de nuevas porterías en ambos campos y la incorporación de nuevos banquillos en el campo de fútbol once de Llano 2000, garantizando así una mejora completa de las superficies de juego y de sus equipamientos.

Los campos de fútbol estarán dotados de césped artificial con relleno de caucho, una solución actualmente permitida por la normativa europea hasta la temporada 2030-2031, momento a partir del cual deberá ser sustituida progresivamente por materiales orgánicos.

El edil de Deportes y Educación, el popular Jorge Pañeda, remarca que "con estas actuaciones, ya serán tres los campos renovados en lo que llevamos de mandato, frente al único que se llevó a cabo durante la anterior etapa socialista". "La previsión es acabar 2027 con la sustitución del césped en cinco campos municipales. Seguimos cumpliendo con los clubes y con los usuarios de las instalaciones deportivas municipales, abordando inversiones necesarias que mejoran las condiciones de juego y la seguridad de los deportistas”, agrega.