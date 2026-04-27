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Es una realidad: el Principado oficializa la aprobación para el desembarco de la Universidad Europea en Gijón

La institución académica comenzará su actividad en La Pecuaria en el curso 2027-2028

Vista de la nueva zona de La Pecuaria, con la Universidad Laboral al fondo.

Vista de la nueva zona de La Pecuaria, con la Universidad Laboral al fondo. / Marcos León

Sergio García

Es una realidad. Gijón tendrá su primera universidad privada. El Principado ha aprobado esta mañana, a través de su Consejo de Gobierno, la llegada de la Universidad Europea, que se instalará en el nuevo parque empresarial de La Pecuaria. El Ejecutivo autonómico, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA hace unos días, tenía pervisto autorizar este lunes el aterrizaje de la institución académica. Así ha sido. Si todo sale según lo previsto, el objetivo es abrir como centro adscrito en el curso 2027-2028 con una oferta de cuatro titulaciones del ámbito de la Salud. "Ahora dispone de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de las titulaciones oficiales en el Principado", señaló en rueda de prensa Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del gobierno regional.

La propuesta de la Europea para Gijón, que representa su desembarco en el norte de España, conlleva el desarrollo de más de 7.000 metros cuadrados de instalaciones en un campus pensado para unos 3.200 alumnos. El plan pasa por impartir varias titulaciones en áreas relacionadas con la salud, la empresa y STEAM —acrónimo que engloba las ramas de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas—. La institución académica tiene pensado iniciar en mayo de 2027 el periodo de matriculación para los cuatro títulos. En los últimos meses el Principado ya había dado el visto bueno a otros dos proyectos privados: la Universidad Nebrija para Avilés y la Universidad Alfonso X El Sabio para Oviedo.

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El aterrizaje de la Universidad Europea en Gijón implica, además, que será la primera empresa que dé vida a la recientemente inaugurada primera fase del parque empresarial de La Pecuaria, en el corazón de la Milla del Conocimiento "Margarita Salas". La oferta para hacerse con la primera finca se realizó mediante la sociedad Proyectos Educativos Astur. El Ayuntamiento la adjudicó en febrero de 2025 por 3,2 millones de euros.

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Guillermo Peláez remarcó asimismo el "compromiso prioritario" con la universidad pública y abogó por "velar por el estricto cumplimiento de la legalidad en la garantía de ofertar estudios superiores en condiciones de máxima calidad". El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, manifestó su "posición discrepante" respecto a la aprobación de la llegada de la Europea.

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