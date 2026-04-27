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Siete caballeros y dos damas: una orden religiosa de caballería con sede en Gijón celebra su primer aniversario

El bailiato de Asturias de la Hermandad de Caballeros de Santo Toribio de Liébana celebrará los actos en Cangas de Onís el 9 de mayo

Por la izquierda, Patricio Huerta, Esther Calles; el portavoz del gobierno local Jesús Martínez Salvador; Montserrat García, Javier Argüelles, Manuel de Pedro, Matilde García Mouriño, Mamen de la Concha, Ricardo Edesa, Pedro Pablo Dromant; el rector de la basílica del Sagrado Corazón, Manuel Robles; Jorge González Palacios y el comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat.

Por la izquierda, Patricio Huerta, Esther Calles; el portavoz del gobierno local Jesús Martínez Salvador; Montserrat García, Javier Argüelles, Manuel de Pedro, Matilde García Mouriño, Mamen de la Concha, Ricardo Edesa, Pedro Pablo Dromant; el rector de la basílica del Sagrado Corazón, Manuel Robles; Jorge González Palacios y el comandante naval de Gijón, Luis Rodríguez Garat. / Marcos León

Manuel Castro

Gijón

Un bailiato es uno de los territorios de una encomienda de las antiguas órdenes medievales religiosas de caballería. Y así es como se llaman las diversas representaciones territoriales, de la Hermandad de Caballeros de Santo Toribio de Liébana, Defensores del Lignus Crucis y del Camino de Santiago, constituida hace 25 años en Cantabria y cuyo primer bailitao ha sido el de Asturias, con sede en Gijón. El próximo 9 de mayo este bailiato celebra su primer aniversario con varios actos que tendrán lugar en Cangas de Onís, que este lunes anunció en el Ayuntamiento de Gijón el bailio de Asturias, Pedro Pablo Dromant, quien fue presentado por el concejal de Relaciones Institucionales, el forista Jorge González-Palacios.

El bailato de Asturias de esta orden está integrado por siete caballeros y dos damas, del centenar de miembros que aproximadamente tiene en total la Hermandad de Caballeros de Santo Toribio de Liébana. Además de Pedro Pablo Dromant como bailio, el otro cargo del bailiato de Asturias es el canciller Manuel Robles, que también es el rector de la basílica del Sagrado Corazón de Jesús, de Gijón.

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Los actos en Cangas de Onís para conmemorar el primer aniversario del bailato de Asturias, el 9 de mayo, incluyen una concentración delante de la capilla de la Santa Cruz de Cangas de Onís, a las 10.00 horas, con una visita posterior a la misma. Los asistentes se desplazarán luego a Llueves, andando o a caballo, para asistir a las 12.00 horas a una misa en la ermita de Santo Toribio oficiada por el capellán castrense del Regimiento Príncipe número 3.

A las 18.00 horas, en el Aula del Reino de Asturias de la antigua iglesia de Santa María de Cangas de Onís, Francisco Avelino Aguado Blázquez pronunciará una conferencia sobre Pelayo. También se procederá al nombramiento como caballeros de honor de la orden de la Abadía de Covadonga y del Alcalde de Cangas de Onís.

Pedro Pablo Dromant recordó que la constitución del bailiato de Asturias hace un año tuvo lugar en Covadonga con la presencia del Arzobispo de Oviedo. También señaló que en años sucesivos se repetirán actos conmemorativos, cada vez aproximándose más a Santiago de Compostela.

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El acto contó con la presencia del Ricardo Edesa, responsable de protocolo de la Hermandad de Caballeros de Santo Toribio de Liébana. "La hermandad está inspirada principalmente en una orden de caballería y, por otro lado, es una orden religiosa, es una mezcla de las dos. Lo que juramos cuando entramos es el juramento de la defensa del Lignus Crucis, el trozo mayor de la cruz de Cristo, que vino de Jerusalén y con las guerras moras fue yendo hacia el norte de España y recaló en Santo Toribio", señaló Edesa, quien animó a investigar si hay relación entre el Lignus Crucis y Pelayo, "porque coinciden en las fechas, más o menos; donde coincide seguro es con Alfonso I y, a lo mejor, tuvo algo que ver el Lignus Crucis con el inicio de la Reconquista en Asturias".

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