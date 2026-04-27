El tejido empresarial de Gijón celebra la llegada de la Universidad Europea: "Contribuirá al desarrollo económico de nuestra región"

Una noticia "sensacional" para el desarrollo económico de la ciudad y la región. Las entidades que representan al tejido comercial de Gijón coincidieron este lunes a la hora de reaccionar de esa forma después de que el Principado oficializara la aprobación para el desembarco de la Universidad Europea en el nuevo parque empresarial de La Pecuaria desde el curso 2027-2028.

Desde la Federación Asturiana de Empresarios, la presidenta María Calvo reconoció que "nos alegra que finalmente y, tras demasiadas dificultades, se haya aprobado la llegada de la Universidad Europea a Asturias". Por un lado, Calvo reivindicó que "esto supone un importante refuerzo a la oferta formativa". Además, subrayó que "la llegada de la Europea sitúa a Asturias y al Parque Tecnológico de Gijón como un polo de atracción de talento e innovación que seguro contribuirá al desarrollo económico de nuestra región".

Félix Baragaño, el líder de la Cámara de Comercio de Gijón, defendió que la confirmación del desembarco de la Universidad Europea "supone una excelente noticia para Gijón y el conjunto de Asturias por el hecho de poder contar con un centro de formación universitaria que incremente la oferta, ya de por sí excelente, de nuestra comunidad". Baragaño fue uno de los responsables de entidades que hizo hincapié en la llegada de estudiantes que conllevará la Europea. "Permitirá aumentar esa oferta a los asturianos y a potenciales alumnos de otras zonas de España que pueden optar por estudiar aquí", resaltó. Asimismo, Baragaño incidió en que "va a suponer una notable dinamización económica por toda la riqueza inducida que va a generar en su entorno; hablamos de proveedores, residencia para alumnos, potenciales prácticas... Y también hay que tener muy en cuenta la atracción de talento que va a suponer".

El impacto en la hostelería y el comercio local

En esa misma línea se pronunció Javier Martínez, presidente de la patronal hostelera asturiana Otea. "Valoramos este desembarco como un catalizador estratégico para el desarrollo urbano y regional. La instalación de una infraestructura de este calado no solo refuerza la posición de Gijón como un polo de conocimiento y atracción de talento, sino que genera un efecto tractor que beneficia sin duda al sector de la hostelería y el turismo", expresó Martínez, que confía en que con la Europea será "una inyección directa de demanda para nuestros hoteles, apartamentos turísticos y establecimientos de restauración". Además, remarcó que esta novedad resultará clave para la desestacionalización del turismo y para contar "con un ecosistema de innovación". "Aportará valor añadido a la oferta de servicios de la ciudad y fortalecerá nuestra competitividad como destino de referencia en el norte de España", aseveró.

El gerente de la Unión de Comerciantes, Fernando Clavijo, puso el foco en que la incorporación de nueva oferta formativa universitaria "puede suponer una oportunidad para el comercio local, al atraer nuevos estudiantes, familias, profesorado y personal vinculado a estos centros". "Ese flujo diario puede contribuir a que el comercio local cuente con una demanda más estable y menos dependiente de campañas o temporadas concretas. Cuando ese tipo de actividad se integra bien en la ciudad y se relaciona con su tejido comercial, puede tener un efecto positivo para el comercio", completó.

Para el director gerente de Gijón Impulsa, Luis Díaz, el desembarco de la Europea "es una excelente noticia". "Es un proyecto tractor de la ampliación del Parque Científico Tecnológico de Gijón. Siempre es necesario arrancar las infraestructuras empresariales con un gran proyecto y este es el caso", defendió Díaz, que agregó que "las empresas de la Milla van a tener con la Universidad Europea una nueva fuente de talento".