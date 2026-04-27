Nuevas casetas, incorporación de socorristas por tramos... La temporada de baños arranca en las playas urbanas de Gijón

Gijón dejó ayer atrás el último fin de semana antes de la temporada de baños. Una campaña que irá del 1 de mayo al 15 de octubre y cuya principal novedad radica en una mejora en las condiciones de trabajo del personal de Salvamento, que dispondrán de varias torretas desmontables para refugiarse en jornadas de mal tiempo. "Es una apuesta más para tener los arenales más seguros de España", reivindica Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Los bañistas habituales de Gijón esperan por la llegada de los socorristas (en imágenes) / Marcos León / LNE

Como es habitual, las tres playas urbanas –San Lorenzo, Poniente y El Arbeyal– contarán primero con servicio de Salvamento. Hasta el 22 de mayo habrá socorristas los fines de semana y festivos. Después, los socorristas estarán a diario. A partir del 15 de junio las playas periurbanas –Los Mayanes, Cervigón, Peñarrubia y Estaño– ya tendrán Salvamento.

La última temporada de baños gijonesa se saldó sin fallecidos. Se colgó, como es tradición, el ramo de laurel. Desde hace un tiempo, las playas cuentan con unos "visitantes" no demasiado bienvenidos: las carabelas portuguesas. "Hay que ver cómo estarán las corrientes, la temperatura del mar... Poco podemos prever", sostiene la forista Nuria Bravo, que apunta que "otros años nos dimos cuenta de que venían avanzada la temporada, así que ahora en mayo no las esperamos". Respecto al personal de Salvamento, el equipo alcanzará los 45 efectivos por parte del Ayuntamiento, distribuidos entre los tres arenales urbanos, Cervigón y Los Mayanes. La Federación Asturiana de Concejos (FAAC) aportará siete socorristas para las playas de Peñarrubia y Estaño. En los espacios periurbanos, el servicio se extenderá del 15 de junio al 31 de agosto.

Estilo de los refugios para socorristas emulando el diseño de las casetas de playa. / LNE

Con el arribo de la temporada de baños también se acabará, al menos de momento, la convivencia con los perros en San Lorenzo. Este aspecto queda fuera de la nueva ordenanza de bienestar animal, aunque se estudiará en el marco del renovado mapa de zonas caninas. Luis Ángel Resch, nadador asiduo, se secaba ayer tranquilamente en La Escalerona tras darse un chapuzón. El hombre encara con optimismo estos meses. "Que haya socorristas se agradece porque da más seguridad y las boyas que ponen nos sirven de referencia; a ver si no vienen las carabelas, que una vez me picó una", comentó Resch. "Ojalá el mar esté en verano más calmado, que en invierno estuvo bravo", señaló Amalia González después de nadar un rato en el Cantábrico junto a Mercedes Álvarez.

El Ayuntamiento ha proyectado un plan de formación más específico para el personal de Salvamento de playas. Incluye nociones sobre las características de la costa gijonesa, los arenales, las corrientes, el flujo de gente previsto... También habrá jornadas de autoprotección y soporte emocional y de formación para el uso de motos de agua y embarcaciones, para fomentar habilidades sociales o para el conocimiento de la normativa. Asimismo, el personal adquirirá conocimientos sobre primeros auxilios o evacuaciones en helicóptero y participarán en ejercicios de simulación.