Urbanismo sostenible y redes para predecir la contaminación en Gijón: temas centrales del próximo desayuno del IUTA
La jornada se celebrará el próximo 8 de mayo en el Edificio Impulsa, Gijón
L. L.
El Instituto Universitario de Tecnología Industrial de Asturias (IUTA) y Gijón Impulsa han dado el pistoletazo de salida a una nueva edición de sus Desayunos Tecnológicos, un ciclo de encuentros destinado a acercar la investigación universitaria al tejido empresarial y favorecer la transferencia de conocimiento.
El próximo 8 de mayo la jornada estará centrada en el urbanismo sostenible. Alfonso Lozano Martínez-Luengas abordará el análisis de antiguas estructuras de madera, mientras que Enrique González Plaza y Maidá Domat Rodríguez presentarán un estudio sobre redes neuronales y estabilidad atmosférica para predecir la contaminación en Gijón/Xixón.
Dinamización del ecosistema de innovación
La iniciativa forma parte de las actividades de dinamización del ecosistema de innovación de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, distrito científico y tecnológico de Gijón/Xixón que concentra centros de investigación y educativos, empresas tecnológicas , espacios de emprendimiento y otros agentes claves para la cooperación y la interrelación que se da en el entorno.
El programa de 2026 estará compuesto por seis sesiones entre abril y noviembre, en las que investigadores presentarán proyectos y avances científicos con potencial aplicación en ámbitos como la inteligencia artificial, el urbanismo sostenible, la eficiencia energética o la economía circular. Estos encuentros buscan generar un espacio de diálogo entre universidad y empresa, fomentando colaboraciones y nuevas oportunidades de innovación.
Los Desayunos Tecnológicos del IUTA se han consolidado como una de las iniciativas de divulgación y transferencia más destacadas del entorno de la Milla del Conocimiento Margarita Salas. Con el apoyo de Gijón Impulsa, el programa busca visibilizar proyectos de investigación desarrollados en la Universidad de Oviedo y conectar a investigadores con empresas y emprendedores del ecosistema tecnológico asturiano.
A través de estas sesiones, la iniciativa contribuye a reforzar el papel de nuestra ciudad como polo de innovación y a impulsar la colaboración entre ciencia, empresa y administración en torno a los retos tecnológicos y ambientales actuales.
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