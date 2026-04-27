La Cámara de Comercio de Gijón activa el proceso electoral: plazos, sistema de elección y un candidato que quiere seguir

El 2 de junio. Esa es la fecha fijada para las votaciones de cara a la renovación del pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón. Félix Baragaño, actual presidente, se presentará a la reelección para un nuevo mandato, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de febrero. En el entorno cameral y empresarial cuentan, de hecho, con la continuidad de Baragaño, que llegó al cargo en 2011 tras imponerse en una ajustada elección a Laureano Lourido, con quien había empatado en una primera votación y al que ganó en la segunda ronda por únicamente cuatro votos de diferencia.

El plenario es el órgano que reúne a los vocales que representan a las diferentes empresas, sectores económicos y profesionales autónomos de la demarcación. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, órgano administrativo tutelante, ha acordado con la Cámara de Comercio de Gijón —y con la de Avilés, que también afronta periodo electoral— el calendario y el procedimiento para su desarrollo, que hoy se publicará en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). Afirmó ayer María Aránzazu González, directora general de Empresas y Comercio, que la junta electoral se constituirá el 5 de mayo. El plazo para presentar candidaturas se cerrará el día 12. En ese sentido, las candidaturas deberán ser avaladas por la firma, como mínimo, del 5 % de los electores del grupo o, en su caso, de la categoría correspondiente. Si el número de electores del grupo o categoría fuese superior a 200, sería suficiente con la firma de diez electores para la presentación de la candidatura. En dicho periodo, no obstante, no se postulan los aspirantes a la presidencia como tal. Esa cuestión va después.

Al presidente de la Cámara de Comercio lo eligen los miembros del pleno cameral y es esta renovación del pleno lo que se llevará a cabo en las próximas semanas. En el caso de la Cámara de Gijón no todos los miembros de la misma se eligen por votación de los empresarios de sus respectivos censos. A saber, son 55 vocales los que integran el pleno cameral. Dos tercios, 37, son electos por votación. Otros doce serán designados por cada una de las doce empresas que en el mandato actual hayan efectuado las mayores aportaciones económicas a la Cámara. Por último, otros seis serán designados a propuesta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

"Prestigio" de Baragaño

Las votaciones para la renovación del pleno será el 2 de junio. Tres días después, la junta electoral, una vez verificados los resultados, proclamará a las personas elegidas en representación de las asociaciones empresariales y de las empresas de mayor aportación económica.

Félix Baragaño. / Ángel González

Realizada la elección de los vocales, en un plazo máximo de treinta días se constituirá oficialmente el nuevo órgano plenario. Sus integrantes, entonces, escogerán entre sus miembros, por votación nominal y secreta, a las personas que ocuparán la presidencia y el comité ejecutivo. Las candidaturas a estos dos últimos órganos de gobierno tendrán que presentarse y hacerse públicas al menos con 24 horas de antelación a la celebración de la sesión plenaria.

Desde el entorno de Félix Baragaño ratificaban ayer la intención del presidente cameral de optar a un nuevo periplo al frente de la entidad. Destacaban el "prestigio" que se ha granjeado Baragaño en el sector y ensalzaban también que el empresario "aglutina muchas sensibilidades". El último proceso electoral data de 2022. En mayo de aquel año Baragaño inició el mandato que ahora finaliza con el objetivo de modernizar el recinto ferial Luis Adaro, cuya actividad más multitudinaria es la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). En el complejo hay varias cosas en marcha, como los proyectos de construcción del nuevo pabellón de Caja Rural de Asturias y la remodelación del pabellón del Banco Sabadell-Herrero.