Xosefa de Xovellanos, idea para dar nombre al colegio de Nuevo Roces

Xosefa de Xovellanos se postula para dar nombre al nuevo colegio público de Nuevo Roces. La propuesta está sobre la mesa, si bien deberá ratificarse en Consejo de Gobierno. Las fuentes consultadas apuntan que el asunto se abordará en una de las próximas sesiones, aunque no será en la pautada para hoy.

Hermana del ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, la destacada poeta está considerada como la primera escritora conocida en lengua asturiana. El gobierno local ya avaló rebautizar la calle La Argandona como calle Xosefa Xovellanos «La Argandona».