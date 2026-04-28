Podemos alerta del estado del palacete de Manuel del Busto en la plaza de Europa

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha alzado la voz ante el "visible estado de abandono" que presenta el palacete de la plaza de Europa, una de las obras del arquitecto Manuel del Busto conocido como chalé de don Ladislao. “La gente pasa por delante y no entiende cómo un edificio tan icónico y valioso, en un emplazamiento tan céntrico, se encuentra en ese estado”, explica Suárez, que formulará una pregunta al gobierno local para conocer su estado de conservacióny los contactos o requerimientos realizados a la propiedad

El palacete, recuerda la portavoz de la formación morada, ha estado a la venta en distintas ocasiones e incluso el Ayuntamiento llegó a acordar su adquisición mediante una permuta justo al final del último mandato de la socialista Paz Fernández Felgueroso, pero posteriormente el gobierno local de Carmen Moriyón desestimó la operación por su coste.

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La portavoz de Podemos recordó, ademñas, la reciente polémica por el “desmontaje” de otra construcción protegida del mismo arquitecto, en la esquina de Munuza y Los Moros, que fue ejecutado por la propiedad de forma unilateral alegando riesgo de derrumbe. “No querríamos que por desidia institucional acabásemos volviendo a ver algo parecido con la obra de uno de los arquitectos más importantes en la historia de nuestra ciudad”.