El caso Raja levanta más voces críticas de militantes históricos del PSOE de Gijón: "hay que exigir explicaciones y transparencia" a la dirección federal

El exsecretario general de UGT de Asturias y uno de los referentes de esa sensibilidad en el PSOE de Gijón, Justo Rodríguez Braga, comunicó el pasado 26 de marzo al secretario general de los socialistas gijoneses, Monchu García, su decisión de dejar de participar en la vida orgánica del partido hasta recibir explicaciones sobre la suspensión cautelar de militancia y el despido como asesor del grupo municipal el Iván Álvarez Raja ante una denuncia interna por supuesto acoso sexual. Rodríguez Braga instó a Monchu García a exigir explicaciones a la Comisión Ejecutiva Federal, ante el perjuicio reputacional que está sufriendo Raja sin que haya trascendido de qué hechos concretos se le está acusando. Fuentes de la ejecutiva del PSOE de Gijón señalan, por su parte, que la dirección local del partido está pidiendo celeridad a través de los canales de que dispone, esto es, con llamadas a la FSA para que a su vez inste a Ferraz a agilizar la resolución del proceso.

Rodríguez Braga fue uno de los militantes veteranos del PSOE de Gijón que ayer, a preguntas de este diario, quiso pronunciarse sobre la situación después de que el propio Raja haya denunciado ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE "indefensión" por la falta de "diligencia" para esclarecer el caso de acoso por el que fue suspendido hace dos meses, tal como informó LA NUEVA ESPAÑA, y de que el exsecretario general del PSOE de Gijón, José Manuel Sariego, anunciara que sopesa darse de baja en el partido "si en breve no se subsana" una situación que considera que además de a Raja también daña al partido.

Preguntado al respecto, Justo Rodríguez Braga se remitió al mensaje de WhatsApp que envió el 26 de marzo a Monchu García, dos días después de que ambos hubieran mantenido una conversación al respecto. El mensaje comienza señalando que "referente a la suspensión de militancia y despido de empleo del compañero Iván y dado que desconoces quién presenta la denuncia y en qué se basa el hecho denunciado, sinceramente creo que tu deber y obligación como máximo responsable de la Agrupación de Gijón es exigir explicaciones y transparencia a quien haya tomado la decisión, la Comisión Ejecutiva Federal, yo te las pido a ti".

A renglón seguido, y tras calificar de "graves" las noticias sobre el caso y que el "perjuicio reputacional y social" de Raja es difícil de reparar, Rodríguez Braga explica la inquietud que la situación está generando, ya que "la gente conocida pregunta y yo no tengo ninguna respuesta coherente para poder contestar".

Esa situación es la que le lleva a anunciar a Monchu García que "a la espera de tus noticias te comunico que mi primera decisión es no participar en la vida orgánica del partido mientras no se me den las explicaciones oportunas al respecto, es una decisión difícil para mí, pero considero necesario dar este paso adelante".

"Preocupación por el retraso"

Otros veteranos que ayer también quisieron pronunciarse fueron los exconcejales Dulce Gallego y Carlos Zapico. La primera abogó porque "los protocolos que tengan los partidos sean garantistas con las mujeres y la parte denunciada. No puede ser que las mujeres no sean escuchadas y respetadas pero, por otro lado, en un estado democrático se debe mantener la presunción de inocencia. Si la gente no se puede defender se desacredita el sistema. Tiene que haber igualdad para defenderse y para poder denunciar".

Carlos Zapico compartió el análisis de Sariego y explicó que el malestar es más amplio: "hay más gente veterana que ya manifestó su preocupación por el retraso en este tema", añadiendo que hay coincidencia en que el expediente abierto a Raja debería "desarrollarse con celeridad". Zapico recuerda que el protocolo interno del Órgano contra el Acoso del PSOE señala que debe mantenerse en secreto la identidad de quien denuncia, pero que eso "no puedes dejar a la otra parte en la absoluta indefensión".

Por la izquierda, Teresa Ordiz, Carlos Zapico y Dulce Gallego, en un pleno del Ayuntamiento de Gijón en el año 2000. / Lne

Otros históricos del PSOE de Gijón declinaron ayer pronunciarse públicamente sobre la situación. La primera en hacerlo abiertamente fue la exconcejala Teresa Ordiz, quien en un acto literario en la sede del PSOE la semana pasada le dedicó a Raja un poema y consideró que cree que está "acusado injustamente".