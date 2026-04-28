La Cruz Roja de Gijón ya tiene todo listo para su semana más especial: "Confiamos en que la marcha solidaria sea un éxito, esta ciudad es muy solidaria"

La Cruz Roja de Gijón vivirá del 4 al 10 de mayo su semana más especial del año. Y sus 25 trabajadores y 600 voluntarios ya tienen todo listo para cosechar un nuevo éxito de participación. Aprovechando que el viernes día 8 tendrá lugar la conmemoración del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la asamblea local ha organizado una serie de actividades para "visibilizar" las labores que realizan a diario. El broche de oro llegará el 10 de mayo con la marcha solidaria en favor de la infancia y la adolescencia vulnerable. "Queremos que los actos sean un pequeño homenaje a los voluntarios y que sirvan para dar a conocer nuestra sede, que es una gran desconocida", señala el presidente de Cruz Roja en Gijón, Monchu González.

El pistoletazo de salida de la Semana Solidaria se llevará a cabo el lunes a las 11.30 horas en el Ayuntamiento de Gijón, donde se realizará la presentación de las jornadas. El martes, desde las 11.00 horas, los voluntarios de Cruz Roja se encargarán de informar en el paseo del muro sobre el Sorteo del Oro, en el que cada compra va destinada a sufragar los costes que conllevan las actividades de la mayor red humanitaria del mundo. El viernes, con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja, habrá mesas informativas en el paseo de Begoña de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Por la noche, a las 21.30 horas, la fachada del Ayuntamiento se teñirá de rojo.

La tercera edición de la Marcha Solidaria, la cita más esperada por la "familia" de la Cruz Roja de Gijón, dará comienzo el domingo 10 a las 11.00 horas en los Jardines del Náutico. Hay dos opciones de recorrido, uno de 4,5 kilómetros y otro de 1,2 kilómetros. Las inscripciones, que incluyen una camiseta y un dorsal por un precio de 8 euros para mayores de 18 años y gratis para los menores, ya están abiertas. "Todo lo que recaudemos irá para financiar nuestro proyecto 'Juguete educativo', con el que tratamos de conseguir que todos los niños tengan juguetes en sus casas", apunta el responsable de la Asamblea Local de Cruz Roja, Christian Rodil, quien confía en que la del domingo 10 será "una jornada en familia entre amigos y gente que quiere apoyar a los valores y los principios que defiende Cruz Roja".

Una jornada "en familia"

Para Rodil, la Semana Solidaria de Cruz Roja serán unas jornadas de incesante actividad. Este gijonés apenas acumula un mes como responsable de la asamblea de Gijón y reivindica la importancia de que todos los vecinos conozcan la variedad de servicios que ofrecen tanto en la sede de la calle Les Cigarreres como en el resto de puntos con los que cuentan. "Me gustaría que tuviéramos en cuenta que todos podemos ser protagonistas de un cambio. Hay muchas emergencias o necesidades ocultas y hay que lograr llegar a ellas. Para ello, resulta vital que levanten la voz y no tengan problema en pedirnos ayuda o avisarnos cuando haya alguna necesidad", desarrolla Rodil.

Los diferentes talleres y programas de Cruz Roja en Gijón giran en torno a los pilares del voluntariado, socorros y emergencia, juventud e infancia, empleo y mayores. En la actualidad, son muchos los inmigrantes a los que el personal de Cruz Roja les facilita clases de español y les prepara para las pruebas que tiene que completar para conseguir la nacionalidad. Asimismo, decenas de mayores que residen en la ciudad participan en el proyecto de envejecimiento activo, dedicado a personas de más de 55 años que reciben clases de estimulación cognitiva.

La Semana Solidaria será una oportunidad perfecta para que Cruz Roja acerque sus labores a la ciudadanía. "Confiamos en que sea un nuevo éxito, ya que Gijón es una ciudad muy solidaria", argumenta Monchu González, que espera que en la marcha vuelvan a participar en torno a 1.000 personas, como en la pasada edición. "En esta ciudad tenemos muchas entidades deportivas y sitios en los que correr y caminar. Eso ayuda a que cada vez haya más deportistas", agrega González, que invita a todos los gijoneses y visitantes a tomar parte en una marcha en la que colaboran la concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud, el Patronato Deportivo Municipal, El Corte Inglés, Gijón Atletismo y tiendas La Frutería.

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Por el momento, quienes forman parte de Cruz Roja en Gijón celebran que "es una asamblea muy sana, fortalecida y que tiene muchas ganas de seguir creando". "Somos un referente a nivel autonómico porque la colaboración de los gijoneses es impresionante", agradece Rodil.