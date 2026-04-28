El futuro del Matadero de Gijón: de la ruina a un plan de inversiones millonario para centralizar varias naves y triplicar su número de trabajadores

Triplicar su número de trabajadores, un plan de inversiones de un millón y medio de euros en dos años y la centralización de sus naves en Galicia, Cantabria y Asturias en Granda. Esos son los objetivos de Cufres, la firma que gestiona ahora el Matadero municipal de Gijón, y que quedaron negro sobre blanco esta mañana en una visita de la alcaldesa, Carmen Moriyón, al Matadero situado en la parroquia de Granda, al pie de la nueva estación de la ITV.

Todos esos objetivos los desgranó Hugo Rodríguez, el actual gerente, quien destacó que los planes de la compañía para los próximos años "son muy ambiciosos". Por su parte, la alcaldesa elogió el papel que tuvo Cufres a la hora de asumir la gestión de una infraestructura municipal. "Una vez más la iniciativa privada, con empresarios de aquí, que contratan e invierten aquí, vinieron a rescatar un edificio municipal que hoy podría estar ya medio en ruinas", afirmó la primera edil. Por otro lado, la ampliación del contrato de cesión del edificio se ampliará hasta 2047.

La visita de ayer la protagonizó la alcaldesa, pero en la misma participaron también el portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, así como la concejala de Hacienda, la también forista María Mitre, y personal del servicio de Patrimonio. Martínez Salvador también elogió la labor de Cufres a la hora de reflotar el matadero. "La instalación sufrió un concurso de acreedores, por tanto iba a cerrar, y una empresa de Gijón apostó por asentarse y crecer aquí", destacó el edil.

Martínez Salvador también explicó que, en consonancia con el plan de inversiones de Cufres, desde el Consistorio se impulsó una modificación del contrato de cesión del complejo para ampliar el plazo. Así, antes el contrato vencía en diez años y ahora se va a ampliar la cesión hasta el 2047. "Se hizo un trabajo mano a mano con Patrimonio para fijar una serie de hitos que quedarán cumplidos este semestre y garantizar esa ampliación del vencimiento", añadió Martínez Salvador. "Ellos quieren montar aquí su centro operativo centralizando todas sus naves y lo que debe hacer un gobierno municipal es estar del lado de las empresas de aquí y permitirles crecer y adecuar el clima para llevar a cabo sus inversiones", valoró el edil.

Cufres lleva trabajando en el Matadero municipal desde hace unos dos meses. El proceso fue largo, con un concurso de acreedores tortuoso, pero eso ahora ya ha quedado atrás y tras remodelar parte de las instalaciones ya cuentan con 25 personas trabajando. La firma se dedica sobre todo a la casquería y exporta al continente asiático y a África, entre otros lugares. Sus planes de crecimiento pasan, además, por el concejo gijonés.

Así lo concretó Hugo Rodríguez durante la visita. El plan pasa por centralizar en Gijón sus dos sedes de Galicia, la que tienen en Santander y las otras dos que tienen en Asturias. Además, en el corto plazo están listos para adquirir un túnel de congelado y una cámara de congelado más grande. Esas dos actuaciones las valoran en 800.000 euros, pero el objetivo es invertir un millón y medio en dos años.

También, buscan triplicar su número de trabajadores, pasando de los 25 que tienen actualmente hasta llegar a los 60 o incluso 70. "La empresa lleva operando once años, ya estuvimos en este Matadero, y ahora hemos vuelto. Estamos muy agradecidos a la labor del Ayuntamiento por su ayuda y el esfuerzo a la hora de redactar el contrato", zanjó Rodríguez.