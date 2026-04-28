"Gijón compra y vuelve" moviliza 3,4 millones de euros y evidencia el papel estratégico del comercio local en la economía urbana

El Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha presentado esta mañana los resultados del programa de fidelización del comercio minorista "Gijón Compra y Vuelve" 2025, una iniciativa desarrollada en colaboración con la Unión de Comerciantes de Asturias, que ha vuelto a demostrar su impacto positivo en la dinamización del comercio local y en los hábitos de consumo de la ciudadanía.

El acto, celebrado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, contó con la participación de Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala delegada de Economía, Turismo, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, la presidenta de la Unión de Comerciantes de Asturias, Sara Menéndez; el director-gerente de Gijón Impulsa, Luis Díaz, y Daniel González, responsable de Invesmark, empresa encargada de la elaboración del estudio, quienes destacaron la consolidación del programa como una herramienta eficaz para fortalecer el tejido comercial de proximidad.

Ángela Pumariega: "Este programa es fruto de una colaboración que para el Ayuntamiento de Gijón/Xixón es muy importante. Una colaboración estable, útil y orientada a resultados. Porque cuando trabajamos con la Unión de Comerciantes buscamos poner en marcha actuaciones que respondan a necesidades reales del comercio local y que tengan un impacto directo en la actividad de nuestras tiendas, en nuestras calles y en nuestros barrios. Y creo que 'Gijón Compra y Vuelve' es un buen ejemplo de esa forma de trabajar. Porque no estamos hablando solamente de una campaña de dinamización comercial. Estamos hablando de una herramienta de apoyo al comercio minorista; de una acción de fidelización; de una política pública que genera actividad económica real; y de una iniciativa que, además, nos permite conocer mejor cómo compra Gijón, cómo se mueve comercialmente la ciudad y cómo podemos tomar mejores decisiones en el futuro".

A su vez, Sara Menéndez destacó que "esta acción se enmarca en el Plan Local de Orientación Comercial, concretamente dentro del observatorio de inteligencia comercial. Son más de 35,000 operaciones y más de 10,000 clientes y casi 500 tiendas las que avalan estos datos que hoy presentamos.

Ya no estamos hablando de intuiciones, estamos hablando de realidades. La capilaridad editorial del estudio, nos permite mirar Gijón barrio a barrio, código postal a código postal y entender que cada zona tiene una realidad comercial distinta. Podemos ver qué barrio tiene más capacidad de atracción, cuál retiene mejor el gasto de los vecinos, dónde se produce desplazamientos de compra, dónde puede haber oportunidades para abrir una tienda nueva reforzando la oferta comercial... y esto nos lleva a tomar mejores decisiones basadas en datos y no solo percepciones.

Volver a destacar, así mismo que el programa de "Gijón: compra y vuelve" es un caso de éxito de colaboración público-privada, siendo referente a nivel de Asturias y revirtiendo entre 7 y 8 euros en el mercado, por cada euro público invertido en él".

Por su parte, Daniel González, responsable de la empresa encargada de la elaboración del estudio, Invesmark, se encargó de resumir los grandes datos extraídos, analizando flujos comerciales de los clientes, residencia de los mismos, hábitos de consumo, perfil de edad y de gasto, segmentación de los establecimientos y de las ventas obtenidas.... "Para este análisis, hemos procesado 35.400 operaciones y una base de 10.000 clientes, analizando detalladamente la ubicación de los comercios, las zonas de residencia y los hábitos de gasto. El objetivo es proporcionar al pequeño comercio un volumen de información que, de otro modo, sería inaccesible para ellos.

Gracias a estas herramientas, el pequeño comercio podrá competir al mismo nivel que los grandes centros comerciales y las grandes superficies, al ser capaz de anticiparse y tomar decisiones estratégicas basadas en datos fehacientes. Mediante el uso de un Sistema de Información Geográfica (GIS), hemos cruzado estas variables para segmentar con precisión a clientes y comercios, permitiendo que las decisiones de negocio se basen en el análisis real de los datos y no en meras intuiciones".

Uno de los aspectos más relevantes del informe es que contribuye a cuestionar algunas ideas preconcebidas sobre el comercio minorista. Los datos obtenidos permiten desmontar varios mitos ampliamente extendidos sobre, por ejemplo, la supuesta incapacidad del pequeño comercio para competir frente a otros canales; la idea de que su clientela es mayor y no existe relevo generacional; la creencia de que las compras se limitan exclusivamente al barrio, o la percepción de que no existe fidelización por parte de la clientela, o que el comercio de la periferia carece de futuro frente al centro urbano.

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El programa "Gijón Compra y Vuelve", dotado con 550.000 euros —de los cuales 500.000 se destinaron directamente a incentivos para la ciudadanía—, se desarrolló durante el último trimestre de 2025 con una elevada participación: cerca de 500 establecimientos adheridos y más de 10.000 personas usuarias registradas.