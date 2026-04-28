Gijón, con "contactos constantes" para que más empresas se instalen en La Pecuaria: "Es uno de los entornos más apetecibles para se puedan desarrollar profesionalmente"

Ratificada la luz verde para la llegada de la Universidad Europea a Gijón, uno de los próximos retos del Ayuntamiento pasa por que más empresas se instalen en las parcelas restantes de La Pecuaria, en el marco de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico. "Hay contactos constantes", señaló este martes Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo y Festejos. El forista remarcó, no obstante, que estas conversaciones todavía son "iniciales". "No hay nada firme pero son recurrentes; hay empresas interesadas en venir a Gijón y este entorno (el de La Pecuaria) es uno de los más apetecibles para que puedan desarrollarse profesionalmente", subrayó Martínez Salvador.

La primera fase de la ampliación del Parque Científico se inauguró con un acto institucional con autoridades y vecinos hace un par de semanas. Para llegar a ese punto fueron necesarias unas importantes obras de urbanización. Ese estreno suponía el pistoletazo de salida, al menos de forma oficial, a un nuevo espacio para la actividad económica y la creación de empleo en la Milla del Conocimiento "Margarita Salas".

Desde el Consistorio se quiere ir con pies de plomo de cara a la comercialización de las parcelas. Hay cuatro por "explotar", que suman unos 13.000 metros cuadrados de suelo productivo. "Lo que no vamos a hacer es lanzar una licitación sin saber que hay de verdad interés firme", manifestó Jesús Martínez Salvador, que resaltó que los plazos "no dependen de nosotros". Se seguirá, por tanto, la fórmula ya utilizada en el desembarco de la Universidad Europea. Una vez haya constancia de un interés, el Ayuntamiento abrirá un concurso público al que pueda concurrir las empresas que cumplan las condiciones.

Jesús Martínez Salvador, este martes en el Ayuntamiento. / LNE

La inauguración de los trabajos de urbanización de los 55.417 metros cuadrados de la primera fase de La Pecuaria —que conllevaron un presupuesto 6,2 millones de euros repartidos entre Ayuntamiento y Empresa Municipal de Aguas— puso en marcha el contador para que el Consistorio cobre los 3,2 millones por los cuales vendió a la Europea la primera finca de ese ámbito. Si todo va como la seda, la institución académica comenzará su actividad en el curso 2027-2028 con los grados de Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia. La inversión acumulada en su campus gijonés superará los 35 millones de euros.