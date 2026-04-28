El gijonés Carlos José Martínez estrena en Madrid su réquiem por Pérez de Arteaga
El músico asturiano dirige hoy, dentro del ciclo Satélites de la Orquesta y Coro Nacionales, el concierto "Metáforas sonoras"
El músico, compositor y director de orquesta gijonés Carlos José Martínez Fernández ofrece este martes, 28 de abril, en el Auditorio Nacional y dentro del ciclo Satélites de la Orquesta y Coro Nacionales de España, el concierto "Metáforas sonoras", que incluye el estreno de su obra "Planctum in memoriam Pérez de Arteaga".
En el programa que hoy presentará en Madrid, Carlos José Martínez, retoma "la idea primigenia" con la que, hace dos años, presentó, en el mismo ciclo y el mismo escenario, quince obras inéditas en España, todas compuestas todas por mujeres, norteamericanas, canadienses e inglesas en su mayoría.
Producto de aquella iniciativa fue una residencia con cantantes del Coro Nacional, bajo la denominación de Arcadia Vocal, uno de los brazos de la Sociedad Torner, que hoy se materializa en la presentación de otra quincena de obras. En esta ocasión tres de ellas han sido compuestas por dos grandes de la creación coral contemporánea: el noruego Ola Gjieilo y el norteamericano Eric Whitacre, clave para entender la estética vocal actual. Completará la velada el estreno mundial de la obra de Carlos José Martínez "Planctum in memoriam Pérez de Arteaga", para ocho voces y piano, a modo de réquiem, con unos versos dedicados a una de las figuras clave de la radiodifusión musical en España y el texto del Lux Aeternam del canon romano de la misa de difuntos. La obra fue escrita apenas cuatro días después del fallecimiento del locutor y crítico musical de Radio Clásica, que era, además, gran amigo del compositor.
El programa del concierto se completa con obras de Judith Weir, Andrea Ramsey, Jocelyn Hagen, Eleine Hagenberg y Chistine Donkin, todas inéditas en España. Moisés Ruíz de Gauna, uno de los intérpretes más sobresalientes de su generación, actuará como solista al piano.
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