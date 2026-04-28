De un "hito en la atracción y fidelización del talento joven" a un modelo "que sustituye el esfuerzo por dinero": las reacciones de la política local al arribo de la Europea a Gijón

Entre la opinión de que será un "hito en la atracción y fidelización del talento joven" y feroces críticas hacia un modelo que "sustituye el esfuerzo por dinero". La confirmación de la luz verde al aterrizaje de la Universidad Europea en Gijón despertó distintas sensaciones en la escena política local. "Es una excelente noticia que, pese a las posiciones dogmáticas de los enemigos de todo lo que suponga iniciativa privada, se sigan dando pasos adelante", sostuvo la Vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, cuyo partido forma el bipartito con Foro. "Nuestra Milla del Conocimiento se consolida como un importantísimo polo de formación, de innovación y de tecnología", ahondó Pumariega, que tildó como un "notable salto cualitativo" la llegada de la entidad académica.

Carmen Eva Pérez Ordieres, portavoz socialista, instó a estar ojo avizor. "Desde el punto de vista formativo el centro deberá cumplir estrictamente con los estándares de calidad que exige la normativa vigente para cualquier institución universitaria", subrayó Pérez Ordieres, que reivindicó, no obstante, que "el modelo por el que hay que apostar es el de la universidad pública, que garantiza el acceso a los estudios superiores a todas las personas".

Sara Álvarez Rouco, portavoz de Vox, calificó como "excelente" la noticia del desembarco de la Europea "pese a las zancadillas y al rasgado de vestiduras desde las izquierdas". "Esta ampliación del modelo garantiza que nuestros jóvenes y sus familias, por fin y progresivamente, podrán elegir otro tipo de estudios universitarios sin necesidad de exiliarse", manifestó. Muy crítico se mostró Javier Suárez Llana, portavoz de IU. "La Universidad Europea es un chiringuito que no viene a ofertar una educación superior de calidad ni a generar conocimiento, sino a hacer caja", censuró.

"Es bochornoso que un gobierno que se dice progresista (en referencia al Ejecutivo autonómico) le ponga la alfombra a la universidad privada", proclamó Olaya Suárez, portavoz municipal de Podemos, que afeó que se trata de "competencia desleal que sustituye el esfuerzo y el talento por dinero para que quien pueda se compre el título".