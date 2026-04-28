Impulso urbanístico en Gijón: visto bueno al proyecto para crear un gran corredor verde en Ceares que hará crecer el parque fluvial

Visto bueno a un impulso urbanístico en Gijón. La Junta de Gobierno acordó este martes la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de cara a una promoción urbanística al sur de Ceares, que estima la creación de alrededor de un centenar de viviendas en la frontera con el barrio de Viesques, en su margen más próximo a la Autovía Minera. Se trata de la unidad de actuación AUA-CEA-07. El plan de urbanización contempla una nueva gran zona verde de unos 6.000 metros cuadrados y, por el emplazamiento, supondrá una suerte de extensión del actual parque fluvial, con una senda paseable y arbolada que llegará casi hasta Los Pericones.

Los promotores, indicó el portavoz del gobierno local y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, deberán depositar un aval de algo más de un millón de euros. Por ahí también ronda el presupuesto del proyecto de urbanización. La previsión es que haya cinco bloques residenciales y un sexto de usos terciarios, dejando más de 11.000 metros cuadrados para espacios públicos, con zona verde, viales y espacio libre. Una parcela se cederá al Ayuntamiento en un enclave situado cerca de una de las entradas a Gijón.

El plan de urbanización engloba también las actuaciones relacionadas con los suministros y conexiones viales y aparcamientos del entorno. La existencia de dos calles que actualmente concluyen sin orden en el solar –Segundo Blanco y José María Martínez– facilitaron el diseño de las comunicaciones del nuevo espacio, que contará con un nuevo vial regulado por una glorieta y un aparcamiento en superficie.

Distribución de la futura zona. / LNE

La propuesta para la nueva zona verde, que tendrá que coordinarse con el área de Parques y Jardines, pretende generar tres espacios diferenciados dentro de ese corredor verde: un área de bosque, otra de paseo y otra de ribera, esta última la más próxima al río Piles. La promotora aboga por una variedad amplia de árboles a plantar, entre ellos hayas, abedules, pinos, encinas, robles y sauces, y también diversas plantaciones arbustivas.

Reactivación de una obra en el camín del Turruxón

Más asuntos de Junta de Gobierno. Se levanta la suspensión de las obras de adecuación del arcén peatonal del camín del Turruxón, modificándose el contrato y ampliándose el plazo en mes y medio. "Hay ajustes relativos al pavimento y a la generación de plazas de aparcamiento", manifestó Jesús Martínez Salvador. Además, se dio luz verde a la prórroga de tres contratos de reparaciones urgentes y pequeño mantenimiento de albañilería y a la ampliación de plazo de las obras de rehabilitación y puesta en valor de los restos arqueológicos de las defensas y zona noroeste del castro de la Campa Torres, el proyecto "Campa III" (financiado con fondos europeos). La fecha máxima para acabar los trabajos ahora es el 31 de mayo.

También se ratificaron un convenio plurianual con la Autoridad Portuaria de Gijón para la prevención y extinción de incendios —con cuatro anualidades, cada una dotada con 100.000 euros— y unas prórrogas de arrendamiento de plazas del garaje municipal de la avenida Castilla. Se revocan dos subvenciones en el ámbito de políticas de igualdad y se concederán sendas subvenciones, de 3.000 euros cada una, a la Sociedad Astronómica Asturiana Omega y a la Asociación Gijonesa de Apicultura. Por otro lado, se ha prorrogado el contrato de vehículos de la Policía Local hasta el 4 de julio y se ha iniciado el procedimiento para el arrendamiento y mantenimiento de motocicletas del cuerpo policial. Y se aprobó ejecutar la opción de compra de los equipos informáticos destinados a los puestos de trabajo municipales.