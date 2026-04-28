Jesús "El Vasco", único investigado por el crimen de Susana Sierra en Gijón, recibe su primera condena por retener y agredir a otra mujer que logró escapar

Jesús Suárez, más conocido como Jesús "El Vasco", único investigado por el asesinato de la gijonesa Susana Sierra, ha sido condenado a seis años y cinco meses de prisión por los delitos de detención ilegal y lesión después de retener contra su voluntad y agredir a una mujer en su piso de la calle Contracay. Los hechos ocurrieron en febrero de 2024, un año antes de que, con un modus operandi similar, ocurriera en el mismo domicilio el crimen de Susana Sierra. Los magistrados de la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, fallaron –tras la vista oral celebrada hace unas semanas–, y lo hicieron aplicando una pena muy cercana a la que solicitaba la Fiscalía, y que alcanzaba los seis años y medio, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. En este caso no había acusación particular.

Sobre esta sentencia cabe recurso y así lo ejercerá la defensa de "El Vasco" que, al igual que ya presentó en la documental del caso, apelará a una discapacidad mental de su patrocinado para pedir la absolución. En dicho informe se asegura que padece un trastorno límite de la personalidad y esquizofrenia, entre otras cuestiones. No obstante, no hay examen forense de estas enfermedades, ya que el acusado no se presentó a la cita médica, y puede ser una de las claves para que los magistrados no lo consideren.

Jesús "El Vasco", que actualmente se encuentra en prisión provisional a la espera de sentarse en el banquillo por el asesinato de Susana Sierra, expuso en el juicio que había conocido a la víctima en redes sociales, a través de "TikTok" y que fue a buscarla a León para llevarla con él a Gijón. Dos días después, la mujer abandonaba descalza, vestida solo con un camisón y la cara ensangrentada el piso donde había estado encerrada. "Sabía que me quería ir de su casa, pero no quería dejarme marchar, me dijo que antes de que saliera me iba a matar", expuso la víctima que declaró en el juicio vía telemática desde León. La versión del acusado fue otra. "No le pegué, escuché que la familia estaba preocupada y le tuve que mandar para afuera porque no quería problemas. Le saqué las maletas a la calle", respondió el acusado.

"Me dijo que me iba a matar"

Según la mujer, las cosas se torcieron al poco de llegar a Gijón. Dieron una vuelta por la ciudad y cuando regresaron al piso, Jesús "El Vasco" se puso violento. Le golpeó "por todos lados" e incluso le obligó a tomarse una pastilla. Luego la dejó encerrada en la habitación de la que pudo escapar aprovechando que su captor se quedó dormido.

Jesús Suárez declarando ante los magistrados de la sección octava de la Audiencia Provincial con sede en Gijón / LNE

Acudió a un establecimiento hostelero de la calle Melquiades Álvarez para pedir ayuda y desde allí llamaron al 091. En el juicio, la mujer aseguraba que no recordaba qué había dicho a la policía.

Las lesiones que presentaba, su testimonio y el de dos de los agentes, que corroboraron el mal estado en el que encontraron a la mujer, han sido claves para que "El Vasco" reciba esta primera condena de seis años y cinco meses antes de enfrentarse a una posible segunda pena de 25 años por matar a Susana Sierra el pasado junio. También deberá indemnizar a la víctima con 2.000 euros y tiene la prohibición de acercarse a menos de 300 metros y comunicarse con ella.

Ambos casos guardan muchas similitudes. En el de Sierra, la fallecida acudió al piso de la calle Contracay y estuvo entre el 7 y el 20 de mayo recibiendo medicamentos mezclados con alcohol. Los investigadores apuntan a la fecha de la muerte entre esos días, en la misma habitación donde meses antes "El Vasco" había retenido a otra mujer. Le golpeó, le puso un pasamontañas en la cabeza y le desnudó de cintura para abajo, asfixiándola hasta la muerte y dejando su cuerpo en un contenedor dentro del domicilio hasta que fue hallado a finales de junio. En unos meses se celebrará la vista oral de este caso.