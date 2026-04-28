Nuevos escenarios y más de veinte proyectos audiovisuales marcan el regreso del LEV Festival en Gijón

Con nuevos escenarios, propuestas con un potente mensaje y la intención de entrar en la vida cotidiana de Gijón para dar a conocer nuevos proyectos audiovisuales y de exploración sonora, el LEV Festival regresa en su 20ª edición que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo. Hasta 27 proyectos de 16 nacionalidades se podrán disfrutar en los 10 diferentes escenarios que hay preparados para esta ocasión, entre los que destaca el regreso de la iglesia de La Laboral.

"Un año más, tradición y vanguardia conjugan exitosamente en este festival que mantiene vigencia y que se ha abierto y entregado a la ciudadanía", resaltó Carmen Moriyón, Alcaldesa de Gijón, que también expuso el ejemplo del LEV Festival para destacar que "Gijón vive una revolución cultural sin precedentes.

La regidora estuvo acompañada por Antón García, director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado de Asturias, y Nacho de la Vega y Cristina de Silva, directores del LEV Festival. "Hemos impulsado un proyecto colaborativo, permeable y que se ha construido a partir de diferentes voluntades. Pertenece a la ciudad, a la región, al público y a los artistas", comenzó señalando Cristina de Silva, que explicó que, para esta edición, el enfoque se ha puesto en "la confianza, permanencia y un diálogo en constante evolución".

Por la izquierda, Carmen Moriyón, Cristina de Silva, Antón García y Nacho de la Vega, en la presentación del LEV Festival en el Palacio de San Andrés de Cornellana, en Contrueces. / LNE

Seis estrenos y una puerta a la experimentación asiática

El festival, aprovechando su crecimiento con "más espacios que nunca", cómo destacó la directora, cuenta con dos tipos de propuesta. La primera es la más reconocible, la de los espectáculos en directo y de pago que volverán a los escenarios habituales: el teatro de La Laboral, la nave de Laboral Centro de Arte y el Muséu del Pueblu d'Asturies.

En estos espacios se incorporan hasta seis estrenos mundiales. Destaca la apuesta por los proyectos de artistas asiáticos ya consolidados y que dieron sus primeros pasos en el LEV, como es el caso del japonés Ryoichi Kurokawa que explora el potencial creativo de la inteligencia artificial. Habrá propuestas llegadas de Taiwán con "NonTech" o "Meuko! Meuko!", que colaborará junto a Hsiangfu Chen, y de Corea con "Tacit Group". En el resto de estrenos, los asturianos "Komatssu vs Tensal" lanzarán album volviendo a sus orígenes y compartirán escenario con el gijonés "Musgo2". Pasado, presente y futuro de la región, juntos en el LEV.

También se volverá a disfrutar de "Myriam Bleau & Pierce Warnecke" y su mensaje sobre las problemáticas vinculadas al extractivismo de datos. Otros grandes alicientes del festival se mantienen en figuras de renombre como Alva Noto, el británico, µ-Ziq, ID:MORA, Abul Mogard, la legendaria Jlin o Corin, artista filipina que une la música electrónica con sonidos de la cultura de su país e imágenes de parajes naturales y en transformación. También se abre la puerta a nuevas propuestas como la de la argentina Catnapp, la británica NikNak o el dúo franco-chileno "Nova Materia".

Varias sedes gratuitas por toda la ciudad

Uno de los regresos más esperados será el de la iglesia de La Laboral, donde Enrique del Castillo, el 2 y 3 de mayo, presenta su performance "Umbráfono". Otro espacio rejuvenecido recientemente y que será escenario del circuito por la ciudad será la Capilla de San Esteban del Mar. La artista francesa Ana Horel ha adaptado a este espacio su vídeoproyección, "La señal está abierta".

En la caja escénica del teatro Jovellanos se podrá visitar del 30 de abril al 2 de mayo, en diferentes pases, la obra "πTon", de "Cod.Act". En la Colegiata del Palacio de Revillagigedo, el alemán Seven Sauer muestra "Deviation" y en el Antiguo Instituto, Eric Vernhes hace lo propio con "Meeting Philip". En el Laboral Centro de Arte también se podrá visitar la exposición "La sociedad automática" del artista asturiano Félix Luque.

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El cierre del festival volverá a pasar por la Laguna Boreal del Jardín Botánico donde la asturiana Sara Muñiz presentará su proyecto musical, acompañada por la viola, entre otros elementos, y muy ligado a los sonidos de este entorno y los del polaco Julek Ploski. Además, en la Escuela de Comercio la realidad aumentada se abrirá paso gracias a la colaboración con "Arenas Movedizas", proyecto de la Oficina de Juventud que se podrá disfrutar del 30 de abril al 3 de mayo.