Radiografía de las agresiones a sanitarios en Asturias: las enfermeras, la más afectadas y los pacientes varones los que más agreden

Más agresiones a profesionales sanitarios del Sespa, gracias a que se comunican más este tipo de problemáticas. Esa fue la premisa en torno a la que giró la conferencia impartida por César Anta, exjefe de servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sespa, en el salón de actos del Hospital Universitario de Cabueñes. La charla, que se produjo en el marco de la cuarta edición de las Jornadas de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ofreció datos cuantitativos. Así, el número de agresiones totales en el servicio de salud asturiano durante el 2025 fueron 464, de las cuales 112 fueron físicas y el resto no físicas.

Estos datos suponen un nuevo crecimiento respecto a las cifras del año pasado y confirman la tendencia alcista de esta problemática. En 2024, el número de agresiones totales fueron 365, por lo que el incremento registrado de un curso a otro ha sido del 27 por ciento. Eso sí, tal y como se dejó claro durante la conferencia, esta subida no necesariamente se debe a un crecimiento de la agresividad de los pacientes o de sus acompañantes, sino que en cierta forma es un éxito de las diferentes campañas de sensibilización sobre el asunto, ya que la causa del incremento es que ahora se denuncian más estas situaciones que antes.

Viendo la serie, la premisa tiene sentido, ya que en 2017 tan solo se registraron 213 agresiones en todo el Sespa. O sea, casi la mitad de las que hubo el año pasado.

Por desempeño profesional, la charla sirvió para hacer una radiografía del personal que más sufre las agresiones. Estas son las enfermeras, seguido de los médicos y los TCAEs. Por sexo, las mujeres representan el 84 por ciento del personal agredido por solo el 16 por ciento que se llevan los hombres.

En cuanto al lugar de la agresión, el 54 por ciento se dan en la atención hospitalaria y el 45 por ciento en atención primaria. Las emergencias extrahospitalarias son casi residuales, con un 0,66 por ciento.

En cuanto a los agresores, el 81 por ciento lo conforman los propios pacientes y el 19 por ciento los acompañantes de los mismos. El 64 por ciento son hombres y el resto mujeres. Anta ofreció un dato llamativo y es que el 26 por ciento de los agresores son reincidentes.

"Hay que dejar claro que la agresión nunca, en ningún caso, es la solución al problema", agregó el ponente, que añadió después que el 62 por ciento de las agresiones se producen por demandas desatendidas, "como la petición de una baja o una receta"; un 16 por ciento por el acto sanitario en sí; un 12 por ciento por causas ajenas a la administración y un 10 por ciento por la atención recibida.

En cuanto a áreas sanitarias, la cosa se distribuye de la siguiente manera. Lógicamente, el área sanitaria IV (la del HUCA) y la V (la de Cabueñes) se llevan la palma. En la IV, hubo 169 agresiones, mientras que en la V fueron 97. En la I, diez; en la III, 76; en la VI, 18; en la VII, 24 y en la VIII, 60. Muy llamativo fue que en la II no se comunicó ninguna agresión.

Como conclusión, se dejó claro que este tipo de agresiones suponen un riesgo psicosocial y que están infradenunciadas. Es decir, el número crece porque están aflorando cifras negras que, antaño, pasaban desapercibidas por no formalizarse denuncia.