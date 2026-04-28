El programa 'Gijón, compra y vuelve' genera 3,4 millones de euros en cerca de 500 comercios

Ante la "situación compleja que vive el pequeño comercio", el programa "Gijón, compra y vuelve" que se llevó a cabo en septiembre y octubre del año pasado ha arrojado unos datos muy alentadores, con 500 comercios participantes, 10.000 clientes y más de 35.500 operaciones llevadas a cabo en esos meses.

Los resultados fueron presentados este martes en el Ayuntamiento de Gijón y en presencia de la vicealcadesa, Ángela Pumariega, que aseguró que "los resultados muestran que la edición funcionó". En líneas generales, de los 500.000 euros que se invirtió por parte del consistorio, acabó repercutiendo en una inversión de 3.4 millones de euros que se gastaron en los comercios participantes. "Por cada euro público, se han generado entre siete y ocho euros en el mercado", celebró Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes.

Presentación de los resultados de la campaña "Gijón, compra y vuelve". / LNE

Además del beneficio que la campaña generó en las tiendas, también se ha conseguido recabar una serie de datos sobre los comportamientos comerciales de la ciudad que son muy reveladores tanto a nivel institucional como para los propios negocios. Entre otras conclusiones, se aprecia que el 78.7% de las compras que se dieron en el centro de la ciudad provenían de los barrios más exteriores, demostrando una falta de oferta en esta zona. También que los vecinos de la Zona Oeste compran por igual en sus barrios como en el centro, "demostrando que no es cierto lo que se suele decir que la gente de La Calzada o El Natahoyo no van a los negocios del centro", explicó Menéndez.

Otro punto reseñable es la ausencia de comercios en uno de los núcleos de más población de la ciudad. En la zona de Jesuitas, 17 de agosto y Plaza de Europa, el 92.6% de sus vecinos acudió a otras zonas para comprar, mientras que los de Somió, Viesques y El Parque representan el 20% de los ingresos del centro, una cifra más que elevada.

Entre las conclusiones, también se percibe que, por primera vez, el pequeño comercio juega con las mismas herramientas que las grandes superficies. Optando a datos que le muestran las mejores zonas para abrir negocios o el tipo de público que apuntar. Por otro lado, se muestra que zonas de Gijón cuentan con una oferta inferior a la demanda y con mayores necesidades para abrir negocios.

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El perfil del comprador gijonés

Según el informe de resultados del programa "Gijón, compra y vuelve" el tipo de comprador gijonés ronda los 50 años, es mayoritariamente mujer y repite 3,6 veces en dos meses. Pese a que los hombres no suelen fidelizar más, tienden a gastar un 24% más que las mujeres. También se muestra como el público más fiel en las compras son los mayores de 60 años.