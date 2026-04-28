La recogida de basura orgánica en el centro de Gijón se amplía y llega con advertencia: "la recogida separada es una obligación legal"

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa) acaba de ampliar con 25 puntos de depósito el servicio de recogida selectiva de materia orgánica en el centro de Gijón. En concreto, estas instalaciones se han ubicado de forma estratégica "en las zonas con mayor densidad de población y tránsito del centro". "Hasta ahora, estas estaciones solo daban servicio para la basura mezclada no reciclable; con esta reconfiguración, uno de los buzones de cada isla pasa a estar destinado a los biorresiduos, o residuos orgánicos, es decir restos de comida, servilletas con grasa, etc. que deben depositarse de forma separada en los contenedores marrones para su reciclaje en compost o electricidad", explican desde Emulsa.

La medida incluye la nueva rotulación de hasta 200 contenedores soterrados para consolidar el color marrón para los restos orgánicos y biorresiduos y el gris para la basura mezclada. También se persigue el objetivo de informar al ciudadano. "Se ha actualizado la información de los vinilos con textos más claros y didácticos para minimizar los 'impropios'", es decir, "residuos depositados en el contenedor equivocado", añaden desde Emulsa.

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El objetivo, señalan desde la empresa municipal, aspira a "situar a Gijón a la vanguardia de la sostenibilidad urbana y el cumplimiento de las normativas europeas de reciclaje". Además, advierten que la recogida separada de basura "es una obligación legal", recogida tanto en la ordenanza municipal de Residuos e Higiene Urbana como en el marco normativo nacional y europeo.