Siete grados, 2.000 alumnos, 35 millones de inversión y un edificio con sello gijonés: claves de la llegada de la Universidad Europea a Asturias

Cuatro titulaciones el primer curso —Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia— y una inversión acumulada superior a los 35 millones de euros. Estas son algunas claves del próximo desembarco en Gijón de la Universidad Europea, el primer centro privado que llega a la ciudad. Tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, el Principado aprobó ayer el decreto por el cual se autoriza la adscripción del Centro Universitario Europeo de Asturias a la Universidad Europea. La institución tiene ahora dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en la región. Un plazo que ni mucho menos la empresa agotará, pues planea iniciar su actividad ya en el curso 2027-2028 como centro adscrito.

La Universidad Europea se ubicará en el parque empresarial de La Pecuaria, en el marco de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico. Comenzará su andadura con los grados en Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia, configurando la oferta académica "más completa y ambiciosa en Ciencias de la Salud de todo el Principado de Asturias", indicaron desde la entidad. A esta propuesta se sumarán, en su segundo curso, Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia, consolidando un "proyecto educativo integral y de alto valor para la región". Desde la Europea recalcaron que las titulaciones llegarán "una vez obtenidas todas las validaciones necesarias".

Para mayo de 2027 está previsto que arranque la matrícula para los cuatro primeros títulos. La Europea espera contar con más de 2.000 alumnos cuando estén desplegadas todas las titulaciones como centro adscrito, pues en paralelo también se trabaja en la creación de la Universidad Europea de Asturias, lo cual implica una institución de enseñanza superior con identidad propia y no una asociada. La oferta se completará, además, con programas de posgrado especializados en el área de la salud, reforzando un ecosistema educativo "orientado a la excelencia y la innovación dando respuesta a las necesidades reales del sistema sanitario asturiano".

Un diseño con el sello de la gijonesa Verónica Durán

El Centro Universitario Universidad Europea Asturias se desarrollará en varias fases e incorporará aulas y laboratorios docentes alineados con el modelo académico teórico-práctico de la entidad. Dispondrá de espacios comunes como biblioteca, cafetería, áreas de administración y servicios al estudiante, así como de entornos de relación y convivencia concebidos "para enriquecer la experiencia universitaria y favorecer el aprendizaje, también fuera del aula". El campus, proyectado por el estudio Magén Arquitectos y el equipo local asociado de Verónica Durán Sela Arquitectos, constará de un edificio modular y flexible de 8.000 metros cuadrados. "Se trata de una infraestructura sostenible, concebida para adaptarse a las condiciones ambientales del entorno, reducir su impacto energético y lograr una plena integración con el paisaje del Parque Tecnológico", aseguraron desde la Europea, primera red universitaria privada de España por número de estudiantes.

"Estamos muy ilusionados con la llegada a Gijón porque este proyecto representa mucho más que la apertura de un nuevo centro: supone la oportunidad de seguir transformando vidas a través de una educación de calidad, innovadora y profundamente conectada con la realidad social y profesional", reivindicó Otilia de la Fuente, presidenta y CEO de la Universidad Europea, que destacó que "Asturias reúne talento, ambición y un enorme potencial de desarrollo". "Marca un punto de inflexión para Gijón y evidencia un crecimiento que permite a la ciudad aspirar a todo", aseveró la Alcaldesa, Carmen Moriyón.

Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno regional, resaltó ayer, no obstante, el "compromiso prioritario" con la universidad pública y abogó por "velar por el estricto cumplimiento de la legalidad en la garantía de ofertar estudios superiores en condiciones de máxima calidad". El consejero de Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (IU), manifestó durante el Consejo de Gobierno su "posición discrepante" respecto a la aprobación del decreto para la llegada de la institución privada al municipio.

Discrepancias en el Gobierno del Principado

Desde el Principado quisieron hacer ayer algunas consideraciones, tras la aprobación en Consejo de Gobierno de la llegada a Gijón de la Universidad Europea. "El acuerdo adoptado no supone el funcionamiento inmediato: es un trámite administrativo que permite a la institución académica continuar con los procedimientos para impartir títulos oficiales en la comunidad", manifestaron. En ese sentido, ratifican que "con carácter previo a la implantación de las titulaciones, se requerirá la resolución favorable de los correspondientes planes de estudio por parte del Consejo de Universidades".

"Se comprobará el cumplimiento de los requisitos y exigencias en relación con las ratios de personal docente e investigador, infraestructuras y dotaciones, labor docente e investigadora, así como cualquier otro aspecto relacionado con la actividad propia de un centro universitario", sentenciaron desde el Ejecutivo regional. También se incidió en que "la empresa deberá garantizar que las instalaciones destinadas a docencia e investigación sean las adecuadas para el uso universitario y suficientes para el número de estudiantes matriculados o que previsiblemente se matricularán". El Principado ya dio en los últimos meses el visto bueno a otros dos proyectos privados: la Universidad Nebrija para Avilés y la Universidad Alfonso X El Sabio para Oviedo.

Carmen Moriyón, ayer, tras la autorización a la Europea. / LNE

Aún no se sabe qué cifra de títulos ofertará la Universidad Europea en la ciudad. Por lo pronto son seguros los grados de Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia, ya desde el curso 2027-2028, y Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia, a partir del año siguiente. Los posgrados se decidirán más adelante. "Queremos formar parte del futuro de Asturias aportando nuestra experiencia, nuestro modelo académico y una clara vocación de servicio", proclamó Otilia de la Fuente. "Llegamos con la voluntad de sumar, de arraigarnos en el territorio y de contribuir a la formación de profesionales preparados para liderar con conocimiento, con humanidad y con capacidad de impacto en un ámbito tan esencial como el de la salud", completó de la Fuente.

"Un lugar donde las oportunidades se generan"

La Alcaldesa, Carmen Moriyón, afirmó que el de ayer no era "un día cualquiera". "La llegada de la Universidad Europea evidencia que Gijón es por fin capaz de coger los trenes de futuro", comentó la regidora durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento, en la que describió la ciudad como "un lugar donde las oportunidades se generan, que ofrece garantías y que juega en las grandes ligas". "Sumar un centro educativo líder en su sector es una gran noticia en el plano económico y social, pero también un impulso de primer orden para el tejido científico y empresarial de un Gijón que crece con hechos y de forma coherente con su identidad", sentenció la forista.

Señaló la Alcaldesa que el municipio suma un "nuevo agente para la transformación en la que estamos inmersos". También agradeció el compromiso de la Universidad Europea, "una empresa que apostó y confió sin ambages en Gijón". E hizo hincapié en un aspecto. "Este proyecto no viene a competir con la universidad pública, sino a complementarla; ampliará opciones y sumará especialización a Gijón a través de la colaboración público-privada", ahondó.

La Alcaldesa explicó que las primeras conversaciones entre el gobierno local y la Europea tuvieron lugar en el verano de 2023. Moriyón ensalzó la "seriedad y rigor" de la institución. "Cuando hubo obstáculos en el camino, siempre siguió apostando por Gijón", reivindicó la regidora, que encomió la "lealtad" entre ambas partes. En cuanto a los trámites, resaltó que el Consistorio, a través del área de Urbanismo, "facilitará las cosas siempre dentro de la norma". La Alcaldesa se refirió también a la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, que "se consolida como un polo de innovación privilegiado en el norte de España y reafirma la apuesta del Ayuntamiento a la hora de brindar una ciudad de oportunidades", aplaudió. La Universidad Europea será la primera empresa que dé vida a la recientemente inaugurada primera fase del parque empresarial de La Pecuaria, en el corazón de la Milla del Conocimiento "Margarita Salas".