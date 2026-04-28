Los vecinos de la parroquia gijonesa de Porceyo transmiten sus reivindicaciones a la Alcaldesa

La Alcaldesa, Carmen Moriyón, y el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, visitaron este martes la asociación vecinal "San Félix" de Porceyo, presidida desde hace varias semanas por Ana Migoya. La reunió sirvió para hablar sobre la situación de la parroquia, sus necesidades y reivindicaciones, etc.

El encuentro tuvo lugar en la sede vecinal, ubicada en las antiguas escuelas. De hecho, una de las peticiones de los vecinos pasa por acometer mejoras en el equipamiento, principalmente en el interior, pues el pasado año sí que se cambiaron las ventanas.

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Otra de las preocupaciones en Porceyo tiene que ver con la ampliación de Alcampo. Más bien con los problemas de tráfico que ha generado en el pueblo. Los vecinos también piden más servicios de transporte público.